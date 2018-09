En su defensa, el DOE argumentó que había demorado que esa regla entrara en efecto hasta el 1 de julio de 2019 porque la demora no causaría “ningún daño significativo” a los Estados Unidos. Pero también lo hizo para darse tiempo de reescribir la regulación y asegurarse que las “entidades reguladas no fueran a incurrir en gastos que pudieran ser eliminados bajo regulaciones futuras” que el Departamento promulgara, según el texto de la demanda.

Una usuaria en tuiter, Lizz Dregne de Pennsylvania, mostró extractos de su cuenta con la compañía que maneja sus deudas estudiantiles, Navient, y escribió que "en 2005, obtuve un título en computación de 2 años en ITT Tech y comencé a pagar un préstamo estudiantil de 45,000 dólares. Hasta ahora, he pagado 64,000 dólares. Me quedan 8 años y 26,000 dólares más por pagar. No he dejado de pagar una sola vez".