Este es el ranking de las mejores universidades de EEUU

Escoger una universidad no es tarea fácil: debes tener en cuenta factores como el precio, qué carreras ofrecen, cuánta gente se gradúa, y, muy importante, qué becas tienen disponibles. Cada año, el sitio web de educación US News and World Report publica un reporte de las mejores escuelas del país. Entérate de cuáles son y qué medidores usan, para que puedas comparar y escoger la mejor para ti.