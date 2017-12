¿Necesitas dinero para estudiar en la universidad? Esta herramienta interactiva te ayuda a conseguirlo

Yuridia Reyes, quien asiste a estudiantes que buscan ayuda financiera en el programa Juntos de Oregon State University, asegura que lo máximo que un alumno puede recibir de un préstamo federal depende de factores como: en qué año está de la universidad o college y si es dependiente o independiente.

Informa que el límite de préstamos anual de pregrado para un alumno dependiente durante su primer año de estudio es $5,500, pero no más de $3,500 pueden ser de préstamos subsidiados. En el segundo año puede obtener hasta $6,500 pero hasta $4,500 serán en préstamos subsidiados. En el tercer año y en lo sucesivo puede recibir hasta $7,500, pero no más de $5,500 serán de préstamos subsidiados.

Si el alumno es independiente durante su primer año podrá recibir hasta $9,500, pero sólo hasta $3,500 serán en préstamos subsidiados. En el segundo año podrá recibir hasta $10,500, pero no más de $4,500 serán en préstamos subsidiados. En tercer año y lo sucesivo podrá recibir hasta $12,500, pero hasta $5,500 de esta cantidad serán en préstamos subsidios.

Reyes agrega que el límite de préstamo agregado entre subsidiado y no subsidiado para estudiantes de pregrado si es dependiente es de $31,000, pero no más de $23,000 será en préstamos subsidiados. Mientras que si el estudiante es independiente será de $57,000, pero no más de $23,000 de esta cantidad será en préstamos subsidiados.