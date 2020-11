Trump no tenía ventaja el 4 de noviembre en seis estados decisivos "que eran controlados por los demócratas" como corre en las redes sociales

¿Es cierto que, hasta el 4 de noviembre de 2020, había seis estados controlados por demócratas que mostraban al presidente Trump con ventaja sobre Joe Biden? No, eso no es cierto. Aunque Trump tenía ventaja en siete (no seis) estados no adjudicados el miércoles 4 de noviembre: Wisconsin, Nevada, Arizona, Michigan, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte, no todos son estados gobernados por demócratas. Dos de ellos tienen gobernadores republicanos y dos tienen secretarios de estado republicanos.