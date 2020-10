Trump sobre supuesto caso de corrupción: "¿vas a decir que la laptop es ahora un engaño de Rusia? Tienes que estar bromeando"

Pero muchos periodistas, algunos incluso reporteros del New York Post, han cuestionado si el periódico trató de verificar la autenticidad del contenido del disco duro, según el The New York Times. El periódico ha ofrecido escasa evidencia para la historia y no ha dicho si trató de autenticar los archivos. También, muchos de los alegatos se basen en especulaciones sin citar ninguna prueba clara. La campaña de Biden calificó los informes como una "campaña de difamación" y negó que el candidato se reuniera con los socios comerciales ucranianos de Hunter Biden.