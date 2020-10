Trump culpó falsamente a la pandemia de covid-19 por los cambios en DACA

En un foro con electores el 15 de octubre en NBC News, el presidente Donald Trump hizo afirmaciones falsas y engañosas sobre el coronavirus, la economía y más:





Trump se equivocó cuando dijo que un estudio reciente reveló que "el 85% de las personas que utilizan mascarillas contraen" el coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que esta interpretación de su estudio es "incorrecta".

El presidente afirmó sin fundamento que Estados Unidos está "dejando atrás lo peor" de la pandemia de coronavirus. Pero los casos están aumentando en gran parte del país.

El presidente advirtió sobre el fraude en el voto por correo, pero los ejemplos que ofreció fueron casos de errores, no fraude intencional.

Trump sugirió falsamente que las restricciones que su administración impuso al programa de deportación diferida para los llamados Dreamers se debían a la pandemia de covid-19.

Trump nuevamente afirmó que Biden aumentaría los impuestos a "todos" cuando dos estimaciones recientes calculan que el 80% percibiría mayores ingresos después de impuestos, los cual representaría de hecho, un recorte fiscal.

Trump exageró en repetidas ocasiones su historial económico, incluso en un momento infló el nivel máximo de empleo durante su mandato en 7.5 millones de empleos.

El presidente se negó a rechazar la teoría conspirativa QAnon, diciendo que sabe "muy poco" sobre ella. No podemos decir cuánto sabe, pero ha compartido en repetidas ocasiones publicaciones de Twitter de cuentas que defienden sus teorías conspirativas.

Al hablar sobre la pandemia de coronavirus, Trump se jactó erróneamente de que Estados Unidos es "un ganador" en cuanto a la sobremortalidad. No lo es.

Dijo: "También hemos bajado el precio del Obamacare". Las primas en promedio han bajado en los últimos dos años, pero eso fue después de un aumento de dos dígitos el año anterior.

Trump alegó que su administración "salvó a 2 millones de personas" durante la pandemia de covid-19. Pero eso se basa en un cálculo de muertes que asume cero medidas de mitigación ni cambios de comportamiento individuales.

El presidente afirmó falsamente que Michigan estaba en medio de un confinamiento. La gran mayoría de las empresas del estado están abiertas, al igual que las iglesias y muchas escuelas.

Trump, nuevamente, dijo falsamente que él era el "único" que quiso imponerle restricciones de viaje a China para enfrentar la pandemia de covid-19.

Trump afirmó falsamente que la administración Obama había espiado su campaña. Una investigación federal no encontró evidencia de espionaje ilegal.

El foro con electores de NBC News se realizó en Miami y Savannah Guthrie, presentadora del programa "Today", fue la presentadora del evento. En ABC News, el candidato presidencial demócrata Joe Biden respondió preguntas en otro foro con electores al mismo tiempo. También verificamos los hechos de ese foro con electores.

Se equivoca en cuanto a las mascarillas

Trump dijo erróneamente que los CDC "sacaron una declaración de que el 85% de las personas que usan mascarillas contraen" el coronavirus. Por el contrario, entre los pacientes con covid-19 encuestados en el estudio, el 85% reportó que "siempre" o "a menudo" utilizaron mascarillas en los 14 días previos al inicio de la enfermedad.

Trump : No tengo problema con las mascarillas. Le digo a la gente que use mascarillas. Pero el otro día sacaron una declaración de que el 85% de las personas que usan mascarillas lo contraen.

El día antes del foro con electores, los CDC publicaron un tuit contradiciendo directamente la afirmación del presidente, diciendo, "la interpretación de que se infectan más personas que usan mascarillas que quienes no usan mascarillas es incorrecta".

El principal hallazgo del estudio de los CDC, publicado el 11 de septiembre, fue que las personas en la encuesta con covid-19 tenían el doble de probabilidades de haber comido en un restaurante, y que comer en restaurantes o beber en bares podría ser una actividad de mayor riesgo. El informe también reveló que las personas en el estudio con y sin covid-19 reportaron altos niveles de uso de mascarillas en público. Entre los aproximadamente 150 pacientes con covid-19 encuestados en el estudio, el 85% reportó que "siempre" o "a menudo" utilizaron mascarillas en los 14 días previos al inicio de la enfermedad.

Aunque Trump apoyó de forma poco entusiasta el uso de las mascarillas: "No tengo problema con las mascarillas. Le digo a la gente que use mascarillas", como hemos escrito, Trump a menudo se equivoca sobre el tema, como le sucedió en el foro con electores, cuando dijo: "He escuchado muchas historias diferentes sobre las mascarillas" y, "Oigan, el Dr. Fauci dijo que no usaran mascarillas".

En los primeros meses de 2020, el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y otros funcionarios federales de salud pública sí le dijeron al público en general que no usara mascarillas. Sin embargo, conforme los funcionarios de salud conocían más sobre el virus y la frecuencia con la que lo transmitían los portadores asintomáticos, los CDC dieron marcha atrás el 3 de abril y recomendaron que las personas comenzaran a "utilizar recubrimientos faciales de tela en lugares públicos donde es difícil mantener otras medidas de distanciamiento social".

"Quien me haya estado escuchando durante los últimos meses sabe que no conversación en la que no recomiende encarecidamente que la gente utilice mascarillas", dijo Fauci en una entrevista el 30 de septiembre en el podcast "Start Here" de ABC News.

Como tuitearon los CDC el 14 de octubre, "hay mucha evidencia que muestra que el uso de mascarillas en público reduce la transmisión al bloquear las gotículas respiratorias exhaladas".

En una entrevista el 24 de septiembre en el programa "Today", el secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales, Alex Azar, dijo que el mensaje oficial de la Casa Blanca ha sido "claro e inequívoco" en apoyo al uso público de mascarillas desde principios de abril. Pero el presidente ha seguido celebrando mítines muy concurridos donde muchos simpatizantes no llevan mascarillas. Trump ha dicho muy poco para disuadirlos.

No estamos 'dejando atrás lo peor' de la pandemia

Trump insistió en que a su administración lo había hecho bien y que la pandemia de coronavirus estaba comenzando a evolucionar de forma positiva.

"Y lo que hemos hecho ha sido asombroso. Y hemos hecho un trabajo increíble", dijo. "Y estamos dejando atrás lo peor, y vendrán las vacunas y las terapias".

Trump ha profesado que Estados Unidos está "dejando atrás lo peor" del coronavirus durante más de un mes. Pero hay grabaciones de Fauci donde se muestra en desacuerdo con esa evaluación.

El 11 de septiembre, le dijo a MSNBC que le preocupaba que Estados Unidos todavía tuviera demasiadas infecciones en momentos en que el clima se volvía más frío.

"Estamos estabilizándonos alrededor de los 40,000 casos diarios y alrededor de 1,000 muertes", dijo, y añadió que, especialmente a medida que las personas comenzaran a pasar más tiempo en interiores, "no querrás comenzar ya con una base de referencia tan alta".

Desde entonces, los casos de coronavirus han aumentado. Al 15 de octubre, el promedio de siete días de casos nuevos supera los 53,000 por día, según el COVID Tracking Project y un análisis de la Universidad Johns Hopkins muestra que los casos están en alza en muchos estados, especialmente en la zona norte del medio oeste.

Un informe del 15 de octubre del COVID Tracking Project concluyó que se estaba produciendo un "tercer repunte", con un aumento de casos y hospitalizaciones "en casi todas partes".

La epidemióloga de la Universidad Johns Hopkins Caitlin Rivers le dijo al New York Times que el país "va en la dirección equivocada" y dijo que los indicadores combinados de casos nuevos, las tasas de positividad de las pruebas y las hospitalizaciones "muestran una imagen muy clara de que estamos ante un aumento de la transmisión en comunidades de todo el país".





Declaraciones engañosas sobre las boletas de voto por correo

Como ha sido el caso durante meses, el presidente advirtió sobre fraude en la votación por correo en las elecciones generales, citando boletas militares, de las cuales siete eran para él, que se encontraron en un bote de basura en el condado de Luzerne, Pensilvania. Desde entonces, los funcionarios electorales estatales han dicho que las boletas se desecharon por error, según el Times Leader de Wilkes-Barre, Pensilvania.

En un artículo del 30 de septiembre, el periódico citó a Jonathan Marks, el subsecretario estatal para las elecciones, diciendo que las boletas militares y en el extranjero a veces se envían por correo en sobres que no están claramente marcados como boletas.

Cuando el moderador Guthrie señaló que "su propio director del FBI dijo que no hay evidencia de fraude generalizado", Trump respondió: "¿De verdad? Entonces él no está haciendo un buen trabajo. Todo lo que tienes que hacer leer los periódicos todos los días. 50,000 en Ohio, el gran estado de Ohio. 50,000 en otro lugar, creo que en Carolina del Norte. 500,000 solicitudes en Virginia. No, no. Hay un problema tremendo".

Trump se equivoca al citar a Ohio, Virginia y Carolina del Norte como ejemplos de fraude. Fueron errores y se han corregido o se están corrigiendo.

En Ohio, la Junta Electoral del Condado de Franklin dijo en un comunicado de prensa del 9 de octubre que "49,669 votantes recibieron una boleta incorrecta", prometiendo que se enviarían las boletas correctas en 72 horas. "Queremos dejar en claro que todos los votantes que recibieron una boleta incorrecta recibirán una boleta corregida", dijo la junta. "Existen estrictas medidas de rastreo para garantizar que un votante solo pueda emitir un voto".

En Virginia, ABC7 informó en agosto que la organización sin fines de lucro Center For Voter Information envió por correo 500,000 solicitudes de boleta a los residentes del condado de Fairfax con información incorrecta. El centro se lo achacó a un error de impresión. "No creemos que esta organización estuviera actuando de forma maliciosa, simplemente no fueron muy diligentes en su seguimiento", le dijo a ABC7 Gary Scott, registrador general del condado y director de elecciones.

De forma similar, 11,000 habitantes de Carolina del Norte recibieron solicitudes de registro de votantes pre-rellenadas inexactas, no boletas reales, de Civitech, un proveedor de tecnología que trabaja con empresas y campañas para aumentar el registro de votantes, dijo la Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte en un comunicado de prensa del 6 de octubre. La jefa de operaciones de Civitech, Sarah Jackel, se disculpó y prometió enviar "documentos corregidos con solicitudes en blanco a todos los destinatarios afectados de Carolina del Norte".

Culpó falsamente la pandemia de covid-19 por los cambios en el DACA

Después de que Trump le dijo a un miembro de la audiencia que "nos encargaremos del DACA" si es reelegido, Guthrie ofreció algunos datos sobre el enfoque actual de la administración Trump hacia el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

"Señor presidente, de hecho, en el programa DACA, bajo su administración, no se permiten nuevos solicitantes y, de hecho, los beneficiarios del DACA ahora tienen que renovar cada año en lugar de cada dos años. Entonces, de hecho, su administración ha restringido el programa DACA", dijo Guthrie.

Trump luego sugirió falsamente que esos cambios se debían a la pandemia de covid-19.

"Bueno, lo que pasó es por la pandemia, mucho cambió en el tema de la inmigración", respondió. "México está muy infectado, como saben, y hemos hecho que sea muy, muy difícil entrar debido a la pandemia y otras razones, y el crimen".

En primer lugar, el programa DACA no es para nuevos inmigrantes. Como hemos explicado, el programa se inició en 2012 y se diseñó para aplazar los procedimientos de deportación durante dos años para las personas calificadas que fueron traídas sin documentos a Estados Unidos en su infancia. El programa también les proporciona una autorización de trabajo a quienes están aprobados, y las aprobaciones pueden renovarse. Entre los requisitos para el programa, una persona debe haber estado viviendo en Estados Unidos continuamente desde el 15 de junio de 2007.

La administración Trump comenzó en 2017 una iniciativa para " desmantelar" el programa. Pero en junio, la Corte Suprema bloqueó la terminación del programa por parte de la administración.

Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, emitió entonces un memo en julio describiendo "cambios inmediatos a la política del DACA para facilitar mi consideración exhaustiva sobre cómo abordar el DACA a la luz de la decisión de la Corte Suprema".

Entre ellos se encuentran los cambios citados por Guthrie: "No se deben aceptar nuevas solicitudes iniciales para DACA" y "en el futuro, las renovaciones de la acción diferida y la autorización de trabajo que la acompaña deben otorgarse por períodos de un año, en lugar de dos años", decía el memo de Wolf.





La tergiversación de Trump sobre los impuestos

Trump afirmó una vez más que Biden quiere aumentarles los impuestos a "todos", incluyendo las personas de "ingresos medios", cuando de hecho Biden ha prometido que no aumentará los impuestos federales sobre la renta a nadie que gane menos de 400,000 dólares al año.

Trump: Y si Biden llega y les aumenta los impuestos a todos, incluyendo los impuestos a los ingresos medios, que es lo que quiere hacer.

Como hemos explicado antes, el plan fiscal de Biden no aumentaría directamente los impuestos federales sobre la renta de ninguna persona que gane menos de 400,000 dólares al año. Pero aumentaría los impuestos corporativos, lo cual los expertos generalmente coinciden en que tendría el efecto indirecto de mantener bajos los salarios.

Sin embargo, Biden también ha propuesto una serie de nuevos créditos fiscales para personas de ingresos bajos y medios. Y esos compensarían incluso el efecto indirecto del aumento de los impuestos corporativos. Los cálculos más recientes (publicados el 15 de octubre) por el Centro de Política Fiscal Urban-Brookings, por ejemplo, estiman que el resultado neto de todas las propuestas fiscales de Biden sería, en promedio, un aumento en los ingresos después de impuestos (en efecto, un recorte fiscal) para el 80% inferior de los hogares, y la décima parte superior del 1% de los asalariados sufrirían el 70% de los aumentos fiscales propuestos por Biden.

La Tax Foundation, que cuenta con el apoyo de empresas, llega a una conclusión similar en su último estudio, calculando que el 20% medio de los asalariados recibiría un aumento del 1.4% en los ingresos después de impuestos en 2021. (Sin embargo, la Tax Foundation también calcula que los efectos dinámicos de las propuestas fiscales de Biden eventualmente, a largo plazo, frenarían el crecimiento económico en un 1.5% y resultarían en una reducción del 1.2% en los ingresos después de impuestos para ese quintil medio).





Las vacías fanfarronerías económicas de Trump

Trump ofreció una imagen demasiado optimista de la economía, pasada y presente.

Se jactó de que antes de la recesión producida por la pandemia de covid-19, "teníamos hasta 160 millones de empleos". No es cierto. En su punto máximo en febrero, el empleo en nómina fue de 152.5 millones.

Habló de sumar 11.4 millones de empleos. Esa es la cantidad de empleos que se han recuperado en los seis meses posteriores a la pérdida de 22 millones de empleos en marzo y abril. Incluso después de ese repunte, Estados Unidos todavía tenía casi 11 millones de empleos menos el mes pasado que en febrero, y 3.9 millones menos que en el mes en que Trump asumió el cargo.

Dijo que el producto interno bruto "se está disparando" y predijo que "vamos a tener un tercer trimestre fenomenal". Quizás sea así, en comparación con el segundo trimestre cuando la economía se redujo a una tasa anual del 31.4%, por mucho, la peor tasa desde que el gobierno comenzó a llevar registros. Pero todavía se espera que 2020 sea un año terrible para el crecimiento en general. Por ejemplo, el pronóstico más reciente de los miembros de la Junta de la Reserva Federal y los presidentes del Banco de la Reserva Federal, publicado el 16 de septiembre produjo un cálculo mediano de una caída del 3.7% en el PIB real en el cuarto trimestre, en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Y repitió su falsa afirmación de que "teníamos la mejor economía de la historia de nuestro país" antes de que comenzara la recesión. Como hemos señalado a menudo, eso no es correcto. El crecimiento económico y el crecimiento del empleo han sido más rápidos, y la tasa de desempleo ha sido menor, en otros momentos de la historia. Por ejemplo, el PIB creció un 2.2% el año pasado y 3.0% el año anterior, que fue el mejor de Trump. Creció más rápidamente, 3.1%, en 2015, que fue el mejor año del entonces presidente Barack Obama.





La respuesta de Trump a QAnon

Guthrie le preguntó a Trump sobre QAnon y si condenaría la teoría conspirativa generalizada, que se basa en parte en la noción infundada de que Trump está trabajando para desmantelar una red elitista de tráfico sexual infantil que involucra a los principales demócratas.

Guthrie: "Permítame preguntarle sobre QAnon, es esta teoría de que los demócratas son un círculo de pedófilos satánicos y que usted es el salvador en eso. Ahora bien, ¿puede usted decir de una vez por todas que eso no es del todo cierto y rechazar completamente a QAnon? "

Trump respondió: "No sé nada sobre QAnon. Sé muy poco ... sé que están muy en contra de la pedofilia".

Más tarde, cuando Guthrie lo presionó nuevamente, Trump volvió a decir: "Simplemente no sé nada sobre QAnon".

No sabemos cuánto sabe o no sabe Trump sobre QAnon, pero vale la pena señalar que la pregunta no fue el primer encuentro del presidente con la teoría conspirativa de alto perfil. El FBI en 2019 describió la teoría como una amenaza terrorista nacional, según un memo obtenido por Yahoo News.

Trump en repetidas ocasiones ha compartido publicaciones en Twitter de cuentas que defienden la teoría, y la señalización y la parafernalia de QAnon también ha aparecido regularmente en los mítines de Trump.

Durante una rueda de prensa en agosto, un reportero le preguntó a Trump acerca de sus opiniones sobre el crecimiento de la teoría, y dijo que "no sabía mucho sobre el movimiento" pero que había "escuchado que estas son personas que aman a nuestro país".

Trump, 19 de agosto: Bueno, no sé mucho del movimiento aparte de que entiendo que les agrado mucho, lo cual agradezco, pero no sé mucho sobre el movimiento. He oído que está ganando popularidad. Y por lo que escuché, son personas que, cuando ven las calles de Portland, cuando ven lo que sucedió en la ciudad de Nueva York en los últimos seis o siete meses, pero esto comenzó hace incluso cuatro años cuando yo vine aquí. Casi cuatro años; ¿Puedes creerlo?

Estas son personas a las que no les gusta ver lo que sucede en lugares como Portland y lugares como Chicago y Nueva York y otras ciudades y estados. Y he escuchado que estas son personas que aman nuestro país y simplemente no les gusta verlo...

En una pregunta complementaria, el periodista le explicó a Trump la esencia de QAnon, como hizo Guthrie, diciéndole: "Sr. Presidente, en el meollo de la teoría se encuentra la creencia de que secretamente usted está salvando al mundo de este culto satánico de pedófilos y caníbales. ¿Suena eso como algo que usted apoya o en lo que cree?"

Trump respondió: "Bueno, no he… no he escuchado eso. Pero, ¿se supone que eso sea malo o bueno? O sea, si puedo contribuir a proteger al mundo, estoy dispuesto a hacerlo".





Sobremortalidad

En un intercambio con Guthrie sobre lo bien que Estados Unidos ha manejado la pandemia de coronavirus, Trump afirmó falsamente que "somos ganadores" en cuando a la sobremortalidad.

Pero Estados Unidos no tiene un historial especialmente bueno en cuanto a la sobremortalidad, o el número de personas que murieron por cualquier causa, en relación con un número "normal" o esperado de muertes. El parámetro es una forma alternativa de estimar el impacto del coronavirus que evita problemas de contabilización incorrecta o infranotificación de las muertes por covid-19.

Según un documento publicado en el Revista de la Asociación Médica Estadounidense el 12 de octubre que comparó a Estados Unidos con otros 14 países, Estados Unidos tuvo una tasa más alta de sobremortalidad per cápita que todas las naciones excepto dos desde el comienzo de la pandemia hasta finales de julio.

Solo dos países, España y el Reino Unido, tuvieron tasas per cápita más altas para toda la pandemia y, al evaluar la sobremortalidad después de mayo o junio, Estados Unidos tuvo el peor historial por mucho.

Trump se ha jactado anteriormente de que la sobremortalidad de Estados Unidos es significativamente inferior a la de Europa. Pero como hemos escrito, los mejores cálculos sugieren que la tasa estadounidense es más alta, no más baja, que la europea.

Los economistas de la Universidad de Oxford Janine Aron y John Muellbauer concluyeron en un informe publicado el mes pasado que la tasa de sobremortalidad estadounidense es "sustancialmente peor" que la de Europa.

Al actualizar nuestro análisis anterior utilizando cifras de la Base de Datos de Mortalidad Humana para incluir datos hasta el 27 de septiembre, o la semana 39, también encontramos que la tasa de sobremortalidad de Estados Unidos es un 14.5% más alta de lo normal, en comparación con un total colectivo del 12.2% para los países europeos que tienen datos disponibles durante el mismo período de tiempo.

Y la tasa de Estados Unidos es más alta que casi todas las de los 35 países incluidos en la base de datos. Solo España, Chile, Inglaterra y Gales e Italia tienen tasas de sobremortalidad más altas (Italia incluye datos solo hasta la semana 26).





Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (ACA)

Trump dijo: "También hemos bajado el precio del Obamacare". Las primas para los planes comprados en las bolsas de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible han bajado en 2020 (en un 3.5% para la prima de nivel "plata" de menor costo) y en 2019 (en un 0.4%), pero eso fue después de un aumento de dos dígitos para los planes de 2018 (aumento del 29.7%).

Entonces, el gran aumento fue impulsado por la eliminación por parte de la administración Trump de los subsidios de costos compartidos en los mercados y la incertidumbre de las aseguradoras sobre el futuro de la ACA. Cuando las aseguradoras establecieron las primas de mercado para 2019, el Urban Institute escribió en un informe de enero, diciendo "quedó claro que muchas de ellas habían reaccionado exageradamente ante el tumulto y la incertidumbre" al tarificar los planes de 2018. Entonces, esas primas, que "varían considerablemente entre los estados", señaló el informe, ahora han disminuido.





La cifra de los 2 millones

Trump alegó que las precauciones que tomó su administración para minimizar la propagación de la covid-19 evitaron una pérdida esperada de "2,200,000 personas".

"Hicimos lo correcto. Se esperaba que perdiéramos 2,200,000 personas, y quizás más. Estamos en 210,000 personas", dijo Trump. "Una persona ya es demasiado, nunca debió haber sucedido por culpa de China. … Pero se esperaba que perdiéramos, si ven los gráficos originales de los médicos originales a quienes todos respetaban, 2,200,000 personas. Salvamos 2 millones de personas

Trump ha hecho esta afirmación en numerosas ocasiones en el pasado. Como informamos antes, la cifra de 2.2 millones se basa en un modelo del Imperial College de Londres en marzo que pronosticó las muertes en Estados Unidos si no se tomaban medidas de mitigación y no se producían cambios de comportamiento individuales.

Por lo tanto, no se pretendía que la cifra fuera una estimación práctica del número real de muertes.

Las investigaciones respaldan la idea de que los confinamientos, que fueron implementados por los estados, no por Trump, salvaron vidas a principios de este año, aunque es difícil decir cuántas.

Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Columbia estimaron que si Estados Unidos hubiera implementado el distanciamiento social una semana antes en marzo, habrían muerto 36,000 personas menos.

Hasta el 16 de octubre, según el monitoreo de la Universidad Johns Hopkins, ha habido más de 217,000 muertes en Estados Unidos.





No hay 'confinamiento' en Michigan

Trump repitió una afirmación falsa de que el estado de Michigan estaba en medio de un confinamiento.

Trump: Ganamos un gran caso en Michigan porque esa gobernadora tiene un confinamiento donde nadie más que su esposo puede hacer nada. Él sí puede pasearse y hacer lo que quiera, pero nadie más puede hacerlo.

El presidente había hecho una afirmación falsa similar en una entrevista el 8 de octubre con Sean Hannity de Fox News, diciendo que el estado estaba "cerrado", mencionando específicamente y falsamente iglesias y escuelas. Pero como hemos escrito, ése no es el caso.

De hecho, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, demócrata y blanco frecuente de Trump, levantó el 1 de junio la orden de quedarse en casa que ella misma había emitido en marzo para combatir la propagación de la covid-19. La gran mayoría de las empresas del estado están abiertas con algunas restricciones, al igual que las iglesias y las escuelas, aunque algunas de estas últimas dan clases de forma remota.

La situación en Michigan se complicó el 2 de octubre cuando la Corte Suprema de Michigan declaró inconstitucional la ley de 1945 en la que Whitmer se había basado para emitir sus órdenes de emergencia relacionadas con la pandemia de covid-19.

A raíz del dictamen, el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Michigan, alegando una facultad no cubierta por el dictamen de la Corte Suprema del estado, emitió una orden de emergencia replicando varios aspectos de las órdenes de Whitmer. Incluyen el uso obligatorio de mascarillas en reuniones en interiores y exteriores; limitación del tamaño de las multitudes en reuniones en interiores y exteriores, con algunas excepciones; y la exigencia de que los bares cierren las áreas comunes interiores.

La referencia al marido de Whitmer y un bote se remonta a un contratiempo vergonzoso que tuvo la pareja a finales de mayo. Justo antes del Día de los Caídos, cuando la gobernadora instaba a los habitantes de Michigan a no abarrotar las áreas costeras debido a la preocupación por la covid-19, el esposo de Whitmer, Marc Mallory, llamó a una marina en el norte de Michigan para ver si podía sacar su bote a navegar para las vacaciones. . Cuando le dijeron que era imposible, Mallory preguntó si el hecho de que estaba casado con la gobernadora serviría de algo.

Las noticias sobre la solicitud provocaron críticas a los Whitmer, particularmente de personas molestas por las estrictas políticas de permanencia en casa que Whitmer había impuesto. La gobernadora dijo que simplemente había sido un intento infructuoso de humor por parte de su esposo.





Las repetidas afirmaciones de Trump sobre la 'prohibición' de viajar, Biden

Trump repitió algunas afirmaciones falsas y engañosas al responder a la pregunta de un miembro de la audiencia sobre la respuesta a la covid-19 y su supuesta "prohibición de viajar".

"Impuse una prohibición de viajar mucho antes de lo que el Dr. [Anthony] Fauci, quien me cae muy bien, pensara que era necesario, mucho antes que los científicos", dijo. "De hecho, fui el único que quiso imponerla, y lo hice en contra del consejo de mucha gente".

Como hemos explicado antes, las restricciones de viaje no eran una "prohibición"; decenas de miles de personas siguieron viajando a Estados Unidos procedentes de China.

Y Trump no era el "único" que quería las restricciones. El secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales Alex Azar dijo el 7 de febrero que las "restricciones de viaje ... eran las recomendaciones uniformes de los funcionarios profesionales de salud pública en el HHS".

Trump también afirmó nuevamente que Biden lo llamó "xenófobo y racista y todo lo demás porque yo impuse [la regulación de los viajes]". Biden llamó a Trump "xenófobo" el día en que se anunciaron las restricciones, pero no estaba claro por qué lo dijo, como ya hemos informado.

Biden dijo durante un evento de campaña que los estadounidenses "necesitan tener un presidente en el que puedan confiar en lo que dice al respecto, que actúe racionalmente al respecto". Y añadió, "éste no es el momento para que sea el historial de histeria y xenofobia, xenofobia histérica, ... y de sembrar el pánico de Donald Trump lo que nos guíe, en lugar de la ciencia".

Biden no adoptó una postura pública sobre las restricciones de viaje en ese momento, pero su subdirectora de campaña, Kate Bedingfield, en una entrevista el 3 de abril dijo que apoyaba las medidas. Ella además dijo que la "referencia a la xenofobia era sobre el largo historial de Trump de convertir a otros en chivos expiatorios en un momento en que el virus emergía de China", y que él no se refería a las regulaciones de viajes.





No hubo 'espionaje' a la campaña de Trump

Trump afirmó falsamente que la administración Obama "espió mi campaña y los atraparon".

El inspector general del Departamento de Justicia ha investigado y ha descubierto que esa acusación no es cierta. Como ya escribimos, el FBI lanzó una investigación de contrainteligencia el 31 de julio de 2016, sobre si personas asociadas con la campaña de Trump estaban coordinando con el gobierno ruso basándose en información de un "Gobierno Extranjero Amigo", según un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia sobre los orígenes de la investigación.

El informe del inspector general publicado en diciembre de 2019 no encontró evidencia de "espionaje" ilegal, ni antes ni después de que el FBI abriera la investigación, conocida como Crossfire Hurricane. "No encontramos evidencia documental o testimonial de que el sesgo político o la motivación inapropiada influyeran en la decisión del FBI de iniciar estas operaciones", dijo el informe. "Además, no encontramos evidencia de que el FBI haya intentado colocar ninguna CHS [fuentes confidenciales] dentro de la campaña de Trump, reclutar miembros de la campaña de Trump como CHS o encargarles a las CHS que informasen sobre la campaña de Trump".

