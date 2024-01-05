Cambiar Ciudad
Muere a los 80 años David Soul, actor de la serie de detectives Starsky & Hutch

El actor estadounidense saltó a la fama por su papel del detective Kenneth "Hutch" Hutchinson en la clásica serie de resolución de crímenes. Trabajó como protagonista junto a Paul Michael Glaser como el detective David Starsky.

Por:
Univision
El acto David Soul, que interpretó a Htch en la serie de los años 70' Starky y Hutch.
Imagen Hulton Archive/Getty Images

El actor David Soul, mejor conocido por su papel en la serie de televisión Starsky & Hutch, falleció a los 80 años de edad.

Su esposa, Helen Snell, dijo que murió ayer jueves "después de una valiente batalla por la vida en la amorosa compañía de su familia".

"Como actor, cantante, escritor, artista creativo y amigo entrañable compartió muchos dones extraordinarios en el mundo", dijo su ahora viuda.

"Su sonrisa y pasión por la vida serán recordadas por muchas personas cuyas vidas ha tocado".

Los actores Paul Michael Glaser (a la izquierda) y David Soul, quienes dieron vida a los personajes Starky y Hutch.
Imagen Kevin Winter/Getty Images

El actor estadounidense saltó a la fama por su papel del detective Kenneth "Hutch" Hutchinson en la clásica serie de resolución de crímenes. Lo hizo junto a Paul Michael Glaser como el detective David Starsky.

La serie se transmitió en ABC entre 1975 y 1979 y se hizo tan popular que generó una gran cantidad de juguetes para niños.

En el apogeo de su fama, Soul también llegó a las listas musicales con el sencillo "Don't Give Up on Us". Soul había vivido en Reino Unido durante muchos años, desempeñando varios papeles teatrales.

Soul también interpretó al presentador titular del programa de entrevistas "Jerry Springer - The Opera" en el West End de Londres. Soul y Glaser tuvieron cameos en la nueva versión cinematográfica de 2004 de “Starsky & Hutch”, protagonizada por Ben Stiller como Starsky y Owen Wilson como Hutch.

Con información de The Associated Press.


