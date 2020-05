Lecturas de pandemia: estos son los cinco libros que recomienda Bill Gates para este año (y otros entretenimientos en casa)

Otros libros "que vale la pena leer"

También resalta otros libros como 'Caminata lunar con Einstein' ( 'Moonwalking with Einsten'), 'El marciano' ( 'The Martian'), el libro en el que se inspiró la película protagonizada por Matt Damon, 'Un caballero en Moscú' ( 'A gentlemen in Moscow') y otras historias recreadas en cómic, desde un relato íntimo y profundo sobre las vivencias de la guerra de Vietnam, hasta las interesantes lecciones científicas de un ingeniero de la NASA, convertidas en historieta: '¿Qué pasaría si?: respuestas científicas serias a preguntas hipotéticas absurdas' ( ' What If?: Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions,).