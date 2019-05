"Lo que dijo no era verdad": empleador de cajera escolar despedida dice que ella no le cobró al estudiante por 3 meses

Después de que se conoció la historia de una empleada de una cafetería escolar de Nueva Hampshire que fue despedida por dejar pasar sin pagar a un estudiante que no tenía dinero para el almuerzo, según su relato, su caso conmovió hasta al famoso chef José Andres, quien le ofreció empleo a través de redes sociales.

Cuando Bonnie Kimball denunció que su empleador, Cafe Services, la había dejado sin trabajo por haberle fiado a un estudiante un día, la compañía proveedora de alimentos insistió como respuesta que la trabajadora había incumplido las políticas escolares y procedimientos establecidos por la cafetería, pero no entró en detalles por razones de privacidad.

Kimball enseñó la carta de despido a los medios y allí probaba que el motivo había sido precisamente por "violación" de esas normas y mencionaba el incidente donde ella dejó pasar al estudiante en cuestión sin pagar. "El 28 de marzo el supervisor del distrito estaba en el sitio y presenció un estudiante en la fila con múltiples alimentos que usted no le cobró", decía el documento.

Sin embargo, esta semana el caso ha dado un giro a raíz de nuevas declaraciones de la empresa encargada de la alimentación en la secundaria Mascoma Valley Regional, donde ocurrieron los hechos. El presidente de Fresh Picks Cafe, una división de Cafe Services, aseguró en un mensaje en video que la empleada que fue despedida no le había cobrado nada a ese estudiante durante varios meses.

La versión de Kimball sostenía que ella dejó ir al niño sin pagar 8 dólares que costaba lo que llevaba en su bandeja y que al día siguiente los pagó. Pero Brian Stone aseguró que esa no era toda la verdad y que la cajera no había puesto en la cuenta del estudiante ni siquiera el almuerzo básico que se le debe dar a cualquier alumno cuando no lleve dinero, cargándolo a su nombre. Fue más allá y señaló que la mujer mintió a su jefa diciéndole que sí le había cobrado esa parte de los alimentos.

"Hemos hablado de nuestro respeto por la privacidad y confidencialidad de nuestros empleados y esto no ha cambiado, sin embargo en este momento sentimos que es esencial compartir más información", advirtió Stone en un video publicado por la compañía en YouTube.

"En esta situación al estudiante no le cobraron por ninguna parte de su comida, el almuerzo principal o los otros cuatro productos adicionales. La empleada le dijo a su supervisora que cargó en la cuenta del estudiante el almuerzo, pero la supervisora luego confirmó que no había cargos en la cuenta. Así que lo que dijo la empleada no era verdad", expresó el ejecutivo de Cafe Services.

Con este comunicado la empresa reiteró que por políticas federales cada estudiante que pasa por la fila de comida obtiene un almuerzo aunque tenga o no dinero, por lo cual no había razón para no registrarlo en la cuenta del niño para un pago a futuro. " A este estudiante no le han cobrado nada en los tres meses anteriores" a pesar de que acude con frecuencia a la cafetería, advirtió Stone.

La compañía encargada de los servicios de comida en la escuela detalló esta vez qué era lo que llevaba el estudiante el día que el supervisor del distrito estaba de visita y detectó el error: además de su almuerzo, tenía una papas horneadas y dos paquetes de galletas. Adicionalmente, cuando el chico llegó a la caja, Kimball puso un Powerade en su bandeja. Luego, lo dejó ir sin registrar el almuerzo permitido por la política escolar, ni los demás productos.

"No solo ella no debió haber permitido que se llevara los productos a la carta adicionales, sino que no registró ni cobró ninguno de los artículos, incluyendo el almuerzo principal para que el estudiante lo pudiera pagar en el futuro", aseveró Stone, quien agregó que "esta empleada fue deshonesta y fue despedida por no seguir los procedimientos".

Ahora, la versión de Kimball se ve afectada por estas nuevas declaraciones del que fue su empleador durante los últimos cuatro años y medio, pero ella no ha querido hablar con los medios de nuevo por recomendación de su abogado.