Empleada de cafetería escolar le fio por un día el almuerzo a un estudiante y fue despedida por "robo"

El pasado 28 de marzo un estudiante de la secundaria Mascoma Valley Regional, en New Hampshire, llenó su bandeja de alimentos a la hora del almuerzo, pero cuando llegó a la caja no tenía dinero para pagarlos. La empleada de la cafetería escolar Bonnie Kimball le dijo en voz baja "dile a mamá que necesitas dinero" y lo dejó ir con su comida.

Kimball asegura que no le preocupaba fiarle los 8 dólares que costaba el almuerzo porque conocía a los padres del niño desde que eran pequeños y estaba segura de que el menor iba a pagar al día siguiente. Y así sucedió.

Sin embargo, lo que para esta mujer fue un acto de amabilidad que ayudó a que un niño no se quedara sin comer y luego fue resuelto (el pago de la deuda), su empleador lo interpretó como una falta que signific´o su despido. Ella asegura que le notificaron a la siguiente semana que ya no trabajaría más con ellos, a pesar de llevar cuatro años y medio en ese empleo.

"El 28 de marzo el supervisor del distrito estaba en el sitio y presenció un estudiante en la fila con múltiples alimentos que usted no le cobró. Esto está dentro de una estricta violación de nuestros procedimientos del manejo de efectivo, la Política de Cobro Escolar y las Regulaciones Federales del gobirerno de comidas gratis", decía el papel.

Sin embargo, Jaime Matheson, directora de Recursos humanos de Cafe Services, negó que ese fuera el motivo del despido mediante un comunicado. "Un empleado de la compañía no sería despedido por proveer almuerzo a un estudiante", aseguró que tampoco "autorizarían nunca a un empleado a no alimentar a un estudiante o funcionario escolar".

En el comunicado, Cafe Services expresó que aunque no podía discutir los detalles confidenciales de un despido, podían compartir que la compañía tenía políticas y procedimientos de los que cada empleado tenía conocimiento. Cuando estos no son seguidos, acciones correctivas son llevadas a cabo, incluyendo despidos, según la empresa.

Indignación por el despido

Pero estos argumentos no fueron bien recibidos por los demás empleados de la cafetería ni los padres de familia. En protesta al menos dos compañeros de Kimball presentaron su renuncia.

"La política del distrito escolar es permitir que haya disponibles comidas saludables y nutritivas para cada niño aunque este tenga o no suficientes fondos para cubrir el costo de la comida", agregaron.

El "almuerzo humillante" para niños pobres

El incidente llega justo en momentos en que en varios estados del país se está discutiendo cómo manejar el problema de los estudiantes que no pueden pagar por sus comidas, como refleja un reciente reporte de la agencia AP.

Los distritos escolares que han optado por ofrecerles otra alternativa a los que no pueden pagar también han sido duramente criticados, pues negarle una comida caliente a un niño pobre aparentemente no es la mejor manera de lidiar con los padres que no pagan por el almuerzo.