A sus 80 años, muere por "causas naturales" el célebre cantante estadounidense Johnny Nash

Johnny Nash, cantautor estadounidense de reggae y pop, falleció este martes en su casa de Houston, Texas, a los 80 años de edad, según informó su hijo a la prensa.

El cantante, conocido por su gran éxito de 1972 'I Can See Clearly Now' ('Ahora puedo ver claramente'), murió de "causas naturales".

De acuerdo con las declaraciones de su hijo al portal TMZ: "Era un padre maravilloso y un hombre de familia. Amaba a la gente y al mundo. Su comunidad lo va a extrañar. La familia lo era todo para él".

Nash subió a la cima de la lista de los Billboard de Estados Unidos con 'I Can See Clearly Now', y su éxito de 1975 'Tears on My Pillow' ('Lágrimas en mi almohada') conquistó el número 1 en el Reino Unido.

'I Can See Clearly Now' volvió posteriormente a la Billboard cuando fue grabada por la estrella del reggae jamaicano Jimmy Cliff, para la banda sonora de la película 'Cool Runnings' de 1993, conocida en América Latina como 'Jamaica bajo cero'.

Nash también cantó el tema de apertura de la serie de dibujos animados ' The Mighty Hercules', que se emitió en la década de 1960.

Nash comenzó su carrera musical en el mundo del pop en los años 50 y ya en la década de 1960, fundó junto a Arthur Jenkins y Danny Sims el sello discográfico JAD Records, que firmó un contrato de cuatro años como Bob Marley y The Wailers.

"A Johnny le encantaba el reggae", dijo Danny Sims al Houston Chronicle en 2012. "Y le encantaban Bob y los muchachos. Le enseñó a Bob a cantar en el micrófono y ellos le enseñaron a Johnny a tocar el ritmo del reggae", añadió Sims.

Según su página web, Nash fue uno de los primeros cantantes no jamaicanos en grabar música reggae en Kingston, Jamaica.

