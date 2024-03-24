La semana en video: Habla la mamá de la mujer que dejó 10 días sola a su bebé por irse de vacaciones y el vaivén de la ley SB4 en Texas

Video La condena a madre por muerte de su bebé y los gusanos en el ojo de una tiktoker: videos destacados de la semana

Univision entrevistó esta semana a la madre de Kristel Candelario, la mujer que fue condenada a cadena perpetua luego de que abandonó a su hija de un año y medio para irse de vacaciones por 10 días. La bebé murió de hambre y deshidratación.

En la entrevista la mujer asegura que su hija padece de problemas de salud mental que no fueron atendidos a tiempo, por lo que señala que la condena es injusta.

Aquí esta y otras noticias que marcaron la agenda en los últimos días:

1.- Habla en exclusiva la madre de la mujer condenada por la muerte de su hija mientras estaba de vacaciones

Ketty Torres es madre de Kristel Candelario, una ecuatoriana de 32 años que pasará el resto de su vida tras las rejas, y sin posibilidad de libertad condicional, luego de haber sido condenada a cadena perpetua por haber dejado sola por 10 días a su bebé de 16 meses, quien murió de deshidratación y hambre.

Esto fue lo que dijo en exclusiva para Univision:

2.- Alertan sobre supuestas bandas de turistas que viajan a Estados Unidos a robar al interior de mansiones

El Departamento de Policía de Los Ángeles creó una fuerza especializada para combatir a bandas delincuenciales que, aparentemente usando visas de turista, ingresan a Estados Unidos con el objetivo de robar al interior de mansiones.

Según autoridades, los delincuentes envían las ganancias que obtuvieron ilícitamente y se regresan a su país de origen.

Esto es lo que se sabe del caso:

3.- La caída del nightclub de Los Ángeles que llevó su estilo narco a la vida real

Agentes de la DEA arrestaron en 2015 al dueño del centro nocturno El Rodeo de Pico Rivera por lavar dinero del narcotráfico. Otros casos similares se han registrado en esta metrópoli.

Compañías importadoras, sobre todo, también han servido al Cartel de Sinaloa.

4.- ‘El alcalde de México’, la doble vida del empresario que movía droga desde Los Ángeles

Rubén Gil era conocido como un activista, empresario y político en su natal Puebla. En 2014, sin embargo, un operativo reveló que, desde su empresa de camiones en Los Ángeles, distribuyó más de 330 libras de cocaína del Cartel de Sinaloa.

Gil murió en 2021 mientras cumplía una condena de 14 años de prisión.

Esta es su historia:

5.- Ley SB4 de Texas: Qué pasa con esta polémica medida

Un tribunal federal de apelaciones emitió la noche del martes una orden que impide nuevamente a Texas arrestar a migrantes sospechosos de haber ingresado ilegalmente al país. El fallo se produjo unas horas después de que la Corte Suprema permitió la entrada en vigor de la nueva ley migratoria.

La decisión del Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito llega unas semanas después de que un panel del mismo tribunal despejó el camino para que Texas aplicara la ley al suspender la orden de un juez de menor instancia.

Más allá de cómo actúe el Quinto Circuito, la corte fijó una audiencia el 3 de abril para escuchar los argumentos orales de las dos partes. Ese día el tema central es la constitucionalidad de la SB4 y el análisis sobre si debería derogarse.

Esto es lo último que ha sucedido con esta polémica ley: