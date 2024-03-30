La semana en video: el colapso del puente en Baltimore con inmigrantes trabajando sobre él
Un carguero chocó contra el puente Francis Scott Key de Baltimore y provocó su colapso y la muerte de seis latinos que en ese momento trabajaban allí. Univision habló con familiares y amigos de algunas de las víctimas. Aquí esta y otras historias que marcaron la agenda de la última semana.
El martes en la madrugada, un carguero chocó contra el puente Francis Scott Key de Baltimore, lo que provocó su colpaso total y la muerte de seis trabajadores latinos que realizaban trabajos de restauración en el lugar.
Desde entonces hemos visto videos con el momento del derrumbe y la llamada que permitió detener el tráfico para que los automóviles no cruzaran el puente. Univision Noticias entrevistó a familiares y amigos de algunas de las víctimas, todos inmigrantes.
Aquí esta y otras historias que marcaron la agenda de la última semana:
1. El momento en que un carguero impactó el puente en Baltimore
Así fueron los segundos en los que el gigantesco barco lleno de contenedores chocó contra el puente Francis Scott Key:
2. Así sobrevivió un hispano al colapso del puente en Baltimore
Julio Cervantes, un mexicano de 35 años y padre de dos niñas, es uno de los dos sobrevivientes del colapso del puente en Baltimore.
Su compañero de trabajo Moisés Díaz, quien el día de la tragedia también se salvó por un cambio de turno, contó que Cervantes logró salir por una ventana del vehículo en el que estaba y, sin saber nadar, saltó al agua para tratar de sobrevivir.
Mira aquí la historia completa:
3. El mensaje que una de las víctimas envió a su novia minutos antes del colapso del puente
Carlos Hernández, de 24 años, estuvo en contacto con su novia Jazmín minutos antes de que el puente en Baltimore se derrumbara. Un tío suyo fue otra de las víctimas mortales del accidente y su cuerpo es uno de los dos que ya fueron recuperados por las autoridades.
Esto fue lo que dijo la novia de Hernández en una entrevista con Univision:
4. Divulgan la llamada de alerta que detuvo el tráfico sobre el puente
Una llamada de alerta entre los trabajadores de tránsito en el puente permitió frenar el tráfico vehicular. Durante la conversación, preguntan si hay gente en el puente trabajando, pero el puente se cayó antes de que pudieran avisarles.
Esta fue la conversación:
5. El video con el que Kate Middleton anunció que hallaron cáncer tras una operación
Después de semanas de silencio, la princesa de Gales anunció a través de un video los motivos de su ausencia. Tras una cirugía abdominal fue detectado un cáncer y por ello recibe tratamiento preventivo.
Este fue su mensaje:
6. Un vello encarnado dejó a este hombre en coma
Terminó hospitalizado y con pocas esperanzas de sobrevivir tras un intento por extraer un vello enterrado. La rara bacteria que contrajo invadió sus órganos y tuvo que ser puesto en coma inducido.
En este video puedes ver la historia completa: