La semana en video: la mujer que llevó un cadáver a un banco para retirar dinero y miles de cigarras emergerán del suelo en EEUU

Esta semana, el video de una mujer que llevó el cadáver de su tío a un banco dio vuelta al mundo. Las imágenes fueron tomadas en Río de Janeiro, Brasil, cuando una mujer intentó retirar el dinero de su familiar, llevándolo en una silla de ruedas. Sin embargo, el hombre ya estaba muerto.

También presentamos en Univision Noticias el testimonio de una 'mula ciega' en la frontera entre Tijuana y San Diego.

Aquí te presentamos estas y otras historias que marcaron la agenda de la última semana:

1.- EEUU está más endeudado que nunca: la inmigración será clave para pagar lo que debe

La deuda pública de Estados Unidos acumulada para fines del 2023 era de 101,000 dólares por persona y las proyecciones señalan que seguirá creciendo los próximos 30 años.

En este video te explicamos por qué la inmigración será tan importante:

2.- ¿Por qué Irán atacó a Israel? Cronología de 15 días de tensión

Durante el fin se semana pasado, Irán atacó por primera vez suelo israelí, en respuesta al ataque al consulado iraní de Damasco, en el murieron varios altos cargos militares.

Como respuesta, Israel anunció una represalia que se materializó este viernes en un episodio de alcance limitado.

En este video te explicamos por qué hay tanta tensión entre ambos países:

3.- Fue a Tijuana a reparar su auto y volvió cargado de droga a EEUU: el caso de una ‘mula ciega’

Univision entrevistó a un joven californiano que fue acusado de tráfico de drogas, pero él pudo confirmar que le colocaron el cargamento mientras esperaba que arreglaran su coche en Tijuana.

Otro caso de 'mula ciega' está siendo revisado por la Corte Suprema de EEUU. Esta es la historia:

4.- Miles de millones de cigarras emergerán del suelo en Estados Unidos: esto es lo que debes saber

Las cigarras periódicas salen del suelo cada 13 o 17 años, con un sonido tan fuerte como los motores de un avión. Este año se espera que haya cientos de miles de millones de cigarras, cantidades no vistas desde 1803.

Estas son algunas cosas que debes saber según los científicos:

5.- Cronología del caso ‘Manny’ Espinoza, el estudiante de medicina que apuñaló a su madre en Florida

Emmanuel ‘Manny’ Espinoza, de 21 años, está acusado de matar a su mamá con 70 puñaladas en Tampa, Florida. Espinoza llamó al 911 para confesar su crimen y al preguntarle por qué lo hizo confesó que su madre lo había irritado desde pequeño.

Estos son los detalles del caso:

6.- Detenida por llevar un cadáver en silla de ruedas a un banco para intentar retirar $3,241

Las autoridades de Brasil detuvieron a una mujer que ingresó a un banco en Río de Janeiro con un hombre en silla de ruedas para recibir un préstamo preaprobado. Al momento de firmar los empleados del banco se dieron cuenta que el hombre estaba muerto.

Estas son las imágenes del momento: