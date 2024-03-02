La semana en video: hablamos con la madre de Ivan Cantu horas antes de su ejecución e inmigrantes mueren en accidente en California

Video El momento en que hallan en un pantano a una niña de 5 años perdida en el bosque

El hispano Ivan Cantu fue ejecutado esta semana en Texas, después de que fracasaran los intentos de su defensa para frenar el proceso y permitirle pelear otra vez su caso con nueva evidencia. “Quiero que sepan que nunca maté a James y Amy”, dijo Cantu en sus últimos minutos de vida antes de recibir una inyección letal el pasado miércoles.

Aquí esa y otras noticias que marcaron la agenda en los últimos días.

PUBLICIDAD

1. Ocho inmigrantes fallecidos en un accidente en California

Ocho personas murieron en un accidente entre dos vehículos en el norte de California, cerca de la localidad de Madera. La camioneta transportaba a trabajadores agrícolas y al menos tres de ellos fueron identificados por familiares como inmigrantes mexicanos. Sus familias buscan trasladarlos a su país natal.

Esto es lo que se sabe del fatal incidente:

Video Qué se sabe sobre los inmigrantes fallecidos en el accidente en California: "Mi tío será llevado a México junto con su familia"

2. AMLO se enfrenta a Univision durante la mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las preguntas de la periodista de Univision Jésica Zermeño un día después de que mostrara el contacto de la corresponsal del diario The New York Times en su conferencia mañanera. "Que cambie su teléfono", fue parte de la respuesta que dio el mandatario mexicano.

Mira aquí la respuesta completa:

Video AMLO se enfrenta a Univision durante la mañanera

3. Antes de la ejecución de Ivan Cantu, su madre rogó que le dejaran pelear su caso otra vez

La ejecución de Ivan Cantu en Texas fue realizada el pasado 28 de febrero. Sin embargo, días antes, su madre y sus abogados pidieron sin éxito que se frenara y les permitieran mostrar nuevas evidencias ante una corte.

El hombre, quien pasó 22 años en el corredor de la muerte y falleció declarándose inocente, peleó por probar su inocencia afirmando que su condena se basaba en testimonios falsos y pruebas dudosas.

Esto es lo que dijo la madre de Cantu en una entrevista con Univision Noticias:

Video A horas de la ejecución del hispano Ivan Cantu, su madre ruega que le permitan demostrar su inocencia

4. El supuesto asesino de su hija huyó por varios países: ella ayudó a que lo atraparan

Josephine Funes narró en una entrevista con Univision Noticias cómo se sumó a la búsqueda del sospechoso de haber asesinado a su hija en California en 2016. Desde su casa, por medio de las redes sociales, pidió ayuda a personas en varios países de América Latina. El fugitivo fue capturado en agosto de 2022 y ahora aguarda su juicio en una prisión de San Diego.

PUBLICIDAD

Mira aquí su relato:

Video El supuesto asesino de su hija huyó por varios países: desde su casa ella ayudó a que lo atraparan

5. “No seré cómplice de genocidio”: militar se inmola frente a una embajada de Israel

Aaron Bushnell, un soldado estadounidense de 25 años, se prendió en fuego frente de la embajada de Israel en Washington DC. El video fue transmitido en Twitch y publicado a petición suya. Poco después murió debido a las quemaduras. Sus últimas palabras fueron “Palestina libre”.

Así lo reseñamos:

Video “No seré cómplice de genocidio”: un militar se inmola frente a la embajada de Israel en Washington

6. La extraordinaria ‘cascada de fuego’ en Yosemite

Miles de personas acudieron al Parque Nacional Yosemite en febrero para observar un fenómeno natural conocido como ‘cascada de fuego’, el efecto visual sólo puede apreciarse durante unos minutos algunas semanas del mes.

Así pudieron observarlo: