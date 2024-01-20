La semana en video: últimos momentos del hombre que murió en la turbina de un avión e impacto de la ola de frío

Video Esta joven obtuvo una jugosa herencia y quiere deshacerse de 27 millones de dólares

Esta semana, una serie de derrumbes en una carretera en el departamento colombiano del Chocó, dejó 39 muertos. El derrumbe se produjo el viernes por la tarde y sepultó a varios vehículos que estaban detenidos por un deslave que bloqueó el camino.

Además, una ola de frío ártico afectó a casi todo el territorio de Estados Unidos, ocasionando la muerte de al menos 50 personas en las últimas dos semanas. También se dio a conocer el video de los momentos que precedieron a la muerte de un hombre que se metió a la turbina de un avión en Salt Lake City.

Estos son los videos más vistos en la semana en Univision Noticias:

1.- 4 imágenes satelitales muestran el devastador impacto de la ola de frío en EEUU

Durante los últimos días se han registrado tormentas que han convertido las carreteras en trampas mortales, afectando a millones de personas desde Oregon hasta Tennessee y provocando cortes de energía que podrían tardar semanas en solucionarse.

Hasta ahora se atribuye a la lluvia, la nieve, el viento y las temperaturas extremadamente frías al menos 50 muertes en Estados Unidos durante las últimas dos semanas.

En medio de este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional publicó una serie de imágenes satelitales que muestran cómo la ‘explosión ártica’ ha azotado casi todo el territorio estadounidense.

Estas son las imágenes:

Video 4 imágenes satelitales que muestran el devastador impacto de la ola de frío ártico en EEUU

2.- El escalofriante momento del deslave que dejó más de 30 muertos en Colombia

El fin de semana pasado, fueron reportados tres grandes deslaves que sepultaron autos y viviendas en una zona montañosa que conecta las ciudades de Quibdó y Medellín en Colombia.

En un video grabado por testigos se observa una fila de vehículos detenidos en la carretera, a la espera de que se abriera el paso, cuando de repente un derrumbe los sepulta.

Mira aquí los detalles del accidente:

Video El escalofriante momento del deslave que deja más de 30 muertos en Colombia

3.- Los momentos finales de un hombre que murió en la turbina de un avión

El fatal incidente ocurrió el pasado 1 de enero, cuando Kyler Efinger, de 30 años, irrumpió en la pista de la terminal aérea y se subió al motor cuando la aeronave se preparaba para despegar. De acuerdo con las imágenes, se evidencia que hubo fallas en la seguridad en el instante en el que el hombre quiere pasar los controles para subir al avión.

El Departamento de Aeropuertos de Salt Lake City publicó las imágenes de los minutos previos a la muerte de Efinger en la turbina de un avión.

Este es el video que difundieron las autoridades:

Video El video de los momentos finales de un hombre que murió en la turbina de un avión: pasaba por una crisis de salud mental

4.- Declaraciones de impuestos 2024: tres consejos para que tu reembolso llegue más rápido

El IRS usualmente tarda 21 días en procesar las declaraciones de impuestos y hacer las devoluciones a los contribuyentes. Aun así puedes hacer que tu reembolso no demore más de lo normal con estas recomendaciones:

Video Declaraciones de impuestos 2025: tres consejos para que tu reembolso llegue más rápido

5.- Vendía piñatas y tortillas: también lavó $4.5 millones del Cartel de Jalisco

Ana Bella Sánchez Ríos, dueña de una tienda en el estado de Virginia, fue reclutada por el Cartel Jalisco Nueva Generación para mover millonarias ganancias ilícitas que obtuvo de la venta de droga. Un operativo de la DEA la capturó, junto con otros operadores del grupo criminal.

Esta es la historia:

Video Vendía piñatas y tortillas: también lavó $4.5 millones del Cartel de Jalisco

6.- Hallan muerta a pareja de ancianos con la calefacción sobre los 1,000 grados F

El macabro hallazgo se realizó luego de que familiares llamaran a la policía preocupados por no tener noticias sobre la pareja que residían en el Condado de Spartanburg, en Carolina del Sur.