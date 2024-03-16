La semana en video: la expulsión de un sacerdote 'influencer' y el tremendo susto que dio un gorila en un zoológico

Video Niña hispana se salva de ser secuestrada gracias a sus vecinos: el intento de rapto quedó en video

La denuncia de presunto abuso sexual y posterior expulsión de la Iglesia católica del sacerdote Adam Kotas, quien ha ganado fama predicando a través de las redes sociales, hizo noticia en los últimos días.

Además, esta semana se hizo viral el video de un gorila persiguiendo a dos trabajadores de un zoológico en Texas. Aquí estas y otras noticias que marcaron la agenda en los últimos días:

1. Expulsan al sacerdote ‘influencer’ Adam Kotas

Ganó miles de seguidores en las redes sociales por su peculiar manera de predicar. En uno de sus videos denunció haber sido víctima de abuso sexual. Hace unos días se difundió que le habían retirado el sacerdocio por supuestamente haberse unido supuestamente a un grupo religioso disidente, mientras que la Iglesia católica dijo que no había hallado pruebas de su denuncia de abuso sexual.

2. Fuerte turbulencia en un avión deja varios hospitalizados

Un vuelo de la compañía Latam Airlines, que viajaba desde Sídney a Santiago de Chile, sufrió un incidente técnico en el aire, lo que provocó un fuerte movimiento que dejó decenas de personas heridas. Según testigos, algunos pasajeros que no llevaban puesto el cinturón de seguridad se lesionaron al golpearse y necesitaron atención médica.

3. La DEA dice que ‘El Mencho’ pudo haber difundido rumores sobre su muerte

Matthew Allen, director de la oficina en Los Ángeles de la Administración para el Control de Drogas (DEA), dijo en una entrevista con Univision Noticias que el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, sigue vivo y no descartó que el propio capo haya pedido que divulgaran los rumores sobre su supuesta muerte.

4. Asesinan al agresor de un empleado de un restaurante Subway en México

Fernando Medina, quien agredió a un joven de 15 años en un restaurante Subway de México, fue asesinado a tiros frente a su gimnasio ubicado en San Luis Potosí. El sujeto, conocido como 'El Tiburón', fue registrado en otros videos atacando a otras personas. Autoridades investigan si su asesinato está vinculado a alguno de estos incidentes.

5. Un enorme gorila persigue a dos trabajadoras en un zoológico de Texas

En redes sociales se hizo viral un video de un enorme gorila de espalda plateada persiguiendo a dos trabajadoras que habrían entrado por error a su recinto. Según informó el Zoológico de Fort Worth, ocurrió el año pasado pero las imágenes fueron difundidas recientemente. Un experto analiza los errores que pudieron haberse cometido: