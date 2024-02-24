La semana en video: el asesinato de una niña de 11 años en Texas y gusanos caen sobre los pasajeros en pleno vuelo

Video AMLO se enfrenta a Univision durante la mañanera

Esta semana, el asesinato de Audrii Cunningham, la niña de 11 años de Texas cuyo cuerpo fue encontrado en un río, acaparó los titulares de noticias. De acuerdo con el médico forense, la pequeña murió por "violencia homicida que incluyó un traumatismo craneoencefálico contundente".

Además, en Nueva York, una corte dio inicio al juicio contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, acusado de haber convertido al país en un "narco estado".

Aquí te mostramos estas y otras noticias que acapararon la atención de nuestra audiencia en los últimos días.

1. La desaparición y asesinato de Audrii Cunningham en Texas

Después de casi seis días de una intensa búsqueda, autoridades y familiares confirmaron el pasado martes el hallazgo del cuerpo sin vida de la pequeña de 11 años Audrii Cunningham. Agentes y equipos especiales llegaron a una de las zonas de búsqueda guiados por las pistas del caso.

2. Las ciudades con los precios más asequibles para comprar una vivienda

El sitio RealtyHop examinó el actual mercado inmobiliario de Estados Unidos y destacó cuáles son las ciudades en las que una familia de clase media puede aspirar a comprar una vivienda con precios asequibles.

En este video te mostramos parte del listado:

3. El macabro hallazgo de una casa tras un desalojo

Los familiares de varias personas fallecidas que solicitaron servicios funerarios a Miles Hartford, de 33 años, temen haber recibido las cenizas de otras personas. El hombre tenía varias urnas y un cadáver en la propiedad que rentaba.

Esto es lo que se sabe del caso:

4. Las claves del juicio de Juan Orlando Hernández

Esta semana comenzó en una corte de Nueva York el juicio por narcotráfico contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. La Fiscalía alega que el exmandatario convirtió al país en un Estado "narco" y amasó una fortuna por sobornos que le entregaron varios carteles, incluyendo el de Sinaloa.

Estas son las claves del juicio en su contra:

5. Trabajadores agrícolas en California pueden recibir hasta $4,500

Debido a los estragos causados por las lluvias en California, la Fundación UFW creó el programa ‘STORM’, una iniciativa que busca ayudar económicamente a trabajadores agrícolas que se vieron afectados por el mal tiempo.

Aquí explicamos cómo puedes acceder a estos fondos:

6. Gusanos caen sobre los pasajeros de un vuelo de Delta Airlines

Los pasajeros de un vuelo que viajaba desde Amsterdam a Detroit vivieron momentos de pánico luego de que de en uno de los compartimientos empezaran a caer gusanos. La tripulación encontró pescado podrido envuelto en papel de periódico.

