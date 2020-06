Un muerto y 11 heridos deja un tiroteo esta madrugada en Minneapolis

La policía de Minneapolis dijo primero que 10 personas habían recibido disparos con "varios niveles de gravedad de lesiones", pero revisó su total al alza en un tuit publicado justo después de las 3 am. El fallecido murió en el hospital, no en la escena, según el parte policial diario a la prensa, citado por la agencia AP.

Los heridos son todos adultos, dijo la policía, y sus heridas no son graves . La identidad de la víctima será revelada por la Oficina del médico forense del condado de Hennepin.

De acuerdo con una actualización de las 4 am, no había detenidos aún en relación con el tiroteo y la investigación preliminar indicaba que "inviduos a pie" comenzaron a disparar alrededor de las 12:30 am y luego huyeron de la escena.