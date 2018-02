Marco Rubio afirma que normas más restrictivas no habrían impedido el tiroteo en Parkland

El senador Marco Rubio dijo este jueves en el Congreso que las restricciones legales a la tendencia y porte de armas no habrían impedido el tiroteo masivo en una escuela secundaria en su estado natal, en el que murieron 17 personas.

"Yo entiendo, de verdad. Usted leyó en el periódico que usaban un cierto tipo de arma y por lo tanto vamos a hacer más difícil conseguir ese tipo de armas. No tengo una especie de objeción religiosa a eso, o algún compromiso ideológico con eso, per sé", matizó el senador republicano.

"Si hacemos algo, debe ser algo que funcione. Y la lucha hasta este punto ha sido que la mayoría de las propuestas que se han ofrecido no habrían prevenido, no solo la tragedia de ayer, sino cualquiera de las de la historia reciente", sentenció Rubio, quien de acuerdo con el diario The New York Times recibió supuestamente 3.3 millones de dólares de la Asociación Nacional del Rifle (ANR), el lobby más poderoso que promueve y defiende el derecho a tener de armas.

"Solo porque estas propuestas no hubieran prevenido esto (la matanza de Parkland) no significa que por lo tanto levantemos la mano y digamos: no hay nada que podamos hacer", agregó Rubio quien emplazó a sus colegas legisladores a "centrarse en la parte de la violencia".





Rubio camina en ese materia en la misma línea que el presidente Donald Trump, quien este jueves en una breve alocución desde la Casa Blanca, ofreció sus condolencias a los familiares de las víctimas del tiroteo en Florida, pero omitió por completo cualquier referencia a las armas.

La posición asumida por Rubio fue rebatida por el senador demócrata Bill Nelson quien dijo que “no sabemos” si leyes más estrictas hubiesen podido prevenir matanzas como la del miércoles.

“Si todos esos tiroteos masivos que usted enumeró, que se remontan a Columbine, si un rifle de asalto no hubiese sido legal y por lo tanto no se pudiese comprar, ¿se habría utilizado en la masacre?”, cuestionó Nelson a Rubio.

"Me crié en un rancho. He tenido armas toda mi vida. He cazado toda mi vida. Sigo cazando con mi hijo. Usted no necesita un AR-15 para ir de cacería", agregó el senador demócrata.



En contraste con la posición de Rubio, el gobernador de Florida, Rick Scott, expresó el jueves su disposición a imponer restricciones adicionales a las armas de fuego en su estado.

Scott, un líder republicano que hasta ahora ha contado con la simpatía de la Asociación Nacional del Rifle, dijo que consideraría cualquier remedio legislativo que reduzca las posibilidades de otro tiroteo masivo.

"Todo está sobre la mesa", dijo a periodistas este jueves. "Voy a ver todas las maneras en que podemos asegurarnos de que nuestros hijos estén a salvo", apostilló.

Nikolas Cruz, el joven de 19 años que el miércoles cometió la masacre en la secundaria de Parkland, compró el rifle hace aproximadamente un año y de manera legal, según informó AP.





De acuerdo con la Asociación Nacional del Rifle, el AR-15 es un 'arma de asalto', y no ha sido solo la utilizada en esta última masacre, sino que también fue la que usaron los atacantes en Las Vegas y de Orlando, las masacres a mano armada más letales de la historia de Estados Unidos. También aparece en la mayoría de los tiroteos masivos más recientes: en Umpqua, Oregon, en octubre 2015; en San Bernardino en diciembre de 2015; en el cine de Aurora en julio 2012 y en la escuela primaria Sandy Hook en diciembre 2012.

En 2012, había aproximadamente tres millones de rifles AR-15 para uso común en el país.

Datos del Departamento de Educación indican que en 2015 –el año más reciente del que se tiene datos oficiales– cuatro de cada 100 estudiantes entre 12 y 18 años dijeron haber tenido acceso a un arma de fuego cargada, sin permiso de un adulto. Ese mismo porcentaje de jóvenes también dijo haber llevado algún tipo de arma –de fuego, cuchillos o palos– a la escuela.