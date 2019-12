¿Deberían los fieles tener derecho a ir armados a la iglesia?

Es probable que el tiroteo fortalezca el apoyo a leyes similares en otros estados. En algunos como Nueva York no hay leyes que prohíban las armas de fuego en los lugares de culto, aunque las organizaciones religiosas pueden imponer sus propias restricciones. Varios estados ya han aprobado legislación para permitir más específicamente la posesión de armas en las iglesias, incluidos Arkansas, Dakota del Norte e Illinois .

Las leyes que establecen que las personas pueden llevar armas de fuego ocultas o abiertamente visibles a un lugar de culto han estado presentes desde 1997 en Texas . La nueva ley que entró en vigencia el 1 de septiembre fue diseñada para aclarar la ley y eliminar algunas dudas. Las iglesias aún pueden prohibir las armas de fuego en sus instalaciones, siempre que notifiquen al público. Por ejemplo, la Diócesis Católica de Fort Worth no permite armas de fuego en ninguna de sus parroquias o escuelas, según su sitio web.

Defensores

Los defensores argumentan que las zonas libres de armas facilitan a las personas con intenciones asesinas llevar a cabo sus actos. "No tiene sentido desarmar a los buenos y dejar indefensos a los ciudadanos respetuosos de la ley donde los delincuentes violentos violan la ley para hacer un gran daño", dijo Donna Campbell, copatrocinadora de la ley de Texas, en un comunicado cuando se aprobó el proyecto de ley en septiembre. Los críticos dicen que se oponen, a principios teológicos, diciendo que creen en la protección a través de la fe y la oración.

Había más de 240 feligreses en la iglesia de West Freeway en el momento del tiroteo que fue capturado en una transmisión en vivo del servicio. En el video, que ya no está disponible en el canal de YouTube de la iglesia, una persona se pone de pie y saca lo que parece ser una escopeta, luego dispara dos veces antes de que alguien dispare al atacante.

El motivo del tiroteo no está claro. Anton Wallace, de 64 años, fue uno de los hombres que murieron en el ataque. Era una enfermero registrado, según familiares que hablaron con los medios locales. La policía no ha confirmado la identidad de ninguna de las víctimas.



El domingo por la noche, un guardia de seguridad voluntario de la iglesia afirmó haber matado al hombre armado, escribió en Facebook que "el mal existe en este mundo y que yo y otros miembros no vamos a permitir que el mal tenga éxito". Se identificó como Jack Wilson, un ex alguacil adjunto y propietario de la academia de entrenamiento de armas de fuego On Target, y está postulado al cargo de comisionado del condado.