¿Se cayó X hoy 22 de enero 2026? Usuarios reportan estas fallas en la red que era Twitter

Usuarios de X, la red social antes conocida como Twitter, reportaron la mañana de hoy, jueves 22 de enero de 2026, diversas fallas en el servicio, lo que generó dudas sobre una posible caída de la plataforma.

Entre los principales problemas señalados se encuentran la imposibilidad de cargar el feed, errores en la aplicación y dificultades para iniciar sesión, así como para publicar o visualizar contenidos, según Downdetector.

Hasta el momento, la empresa del magnate Elon Musk no ha emitido un comunicado oficial, mientras que miles de internautas recurrieron a otras redes sociales para compartir su experiencia y confirmar si la interrupción en la red social era generalizada.