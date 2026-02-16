tecnologia Latam-GPT: lanzan modelo de inteligencia artificial diseñado desde y para América Latina Por segundo día consecutivo, ChatGPT registra fallas a nivel mundial y provoca miles de reportes de usuarios, mientras “ChatGPT Down” se vuelve tendencia. ¿Qué es lo que está pasando?

Latam-GPT, un proyecto que busca dotar a América Latina y el Caribe de su propio modelo de inteligencia artificial ( IA), fue lanzado con el impulso del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) de Chile.

“Latam-GPT quiere romper prejuicios y evitar que la representación de América Latina en el resto del mundo se vea como si fuera todo igual”, dijo a la AFP el ministro de Ciencias de Chile, Aldo Valle. El funcionario sostuvo que la región “no puede ser solo usuaria o receptora pasiva de los sistemas de inteligencia artificial”, ya que eso podría implicar la pérdida de tradiciones y miradas propias.

La iniciativa, en un sector dominado por desarrollos de Estados Unidos, China y Europa, apunta a reducir sesgos presentes en sistemas actuales y a reflejar mejor las lenguas, contextos y realidades de la región.

El proyecto cuenta con el respaldo de universidades, fundaciones, bibliotecas, entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de países como Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador y Argentina.

Qué es y qué no es Latam-GPT

Pese a su nombre, Latam-GPT no es un chat interactivo al estilo del popular ChatGPT o sus competidores Claude o Gemini. Se trata de una gran base de datos entrenada con información de la región, pensada como plataforma para que gobiernos, universidades y empresas desarrollen aplicaciones tecnológicas más ajustadas a necesidades locales, explicó el ministro.

Latam-GPT funcionará como una plataforma gratuita orientada a crear soluciones específicas para la región. Entre los primeros usos previstos figuran aplicaciones para mejorar procesos en sectores como la salud o el servicio al cliente. La empresa chilena Digevo, por ejemplo, planea desarrollar robots conversacionales adaptados a jergas y modismos locales, con el objetivo de reducir sesgos presentes en otros sistemas de inteligencia artificial.

Para entrenar el modelo se reunieron más de ocho terabytes de información, equivalentes a millones de libros. El proyecto se desarrolló con un financiamiento cercano a los 550,000 dólares, provenientes principalmente del Banco de Desarrollo de América y el Caribe (CAF), además de recursos propios y convenios institucionales.

La primera versión del modelo fue entrenada en la nube de Amazon Web Services, aunque en el futuro se prevé utilizar un supercomputador que será instalado en la Universidad de Tarapacá, en el norte de Chile, con una inversión cercana a los cinco millones de dólares.

Según Álvaro Soto, director del CENIA, los modelos desarrollados en otras regiones incluyen datos latinoamericanos, pero en proporciones reducidas. En esta etapa, Latam-GPT está entrenado principalmente en español y portugués, con el objetivo de incorporar más adelante lenguas indígenas del continente.

El desarrollo de los grandes modelos de IA se concentra hoy principalmente en Estados Unidos, China y Europa. En ese contexto, Latam-GPT se suma a otras iniciativas regionales surgidas en distintas partes del mundo, enfocadas en contenidos culturales propios.