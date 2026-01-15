Internet ¿Qué pasó con el servicio de Verizon? Empresa dice qué hacer si sigue falla Clientes de Verizon tuvieron problemas con el servició en sus celulares esto hará la empresa para compensar la falla.

El pasado miércoles, clientes de Verizon tuvieron problemas con el servició en sus celulares y para compensar la falla, la empresa anunció, hoy, 15 de enero de 2026, que tendrá una compensación para los usuarios y compartió qué hacer en caso de no tener conexión.

Resaltó que el beneficio de 20 dólares se aplicará en la cuenta del cliente y se podrá cambiar de manera sencilla. “Ayer no cumplimos con el estándar de excelencia que nuestros clientes esperan y que nosotros mismos esperamos. Para brindarles un alivio a los afectados, les otorgamos un crédito de $20 en su cuenta que podrán canjear fácilmente”.

¿Qué pasó con los celulares luego de la falla de Verizon?

Después de la falla general de Verizon, varios clientes reportaron las afectaciones que tuvieron, las cuales abarcan:

Problemas para hacer llamadas.

No podían navegar en sitios web.

Dificultades para enviar mensajes.

Por ello, los celulares estaban en el modo SOS, una forma que se emplea cuando no hay conexión a internet y permite tener ayuda de emergencia.

¿Qué hacer si sigues con fallas y cómo puedes obtener la compensación de Verizon?

El servicio de telefonía móvil explicó qué hacer en caso de que los usuarios sigan teniendo problemas: deben reiniciar todos los dispositivos para poder volverse a conectar de forma correcta en la red.

“Si los clientes siguen teniendo problemas, les recomendamos reiniciar sus dispositivos para volver a conectarse a la red. Lamentamos su experiencia y seguiremos trabajando arduamente día y noche para brindar la red y el servicio excepcionales que esperan de Verizon”.

De igual manera, detalló que los usuarios pueden recibir la compensación de 20 dólares por medio de la aplicación myVerizon. Con este beneficio podrán contar con el servicio por varios días y la empresa te notificará con tiempo para que revises el estatus de tus créditos.