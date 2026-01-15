Internet

¿Qué pasó con el servicio de Verizon? Empresa dice qué hacer si sigue falla

Clientes de Verizon tuvieron problemas con el servició en sus celulares esto hará la empresa para compensar la falla.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Reportan caída masiva de redes celulares a nivel nacional: AT&T, Verizon y T-Mobile se vieron afectadas

El pasado miércoles, clientes de Verizon tuvieron problemas con el servició en sus celulares y para compensar la falla, la empresa anunció, hoy, 15 de enero de 2026, que tendrá una compensación para los usuarios y compartió qué hacer en caso de no tener conexión.

Resaltó que el beneficio de 20 dólares se aplicará en la cuenta del cliente y se podrá cambiar de manera sencilla. “Ayer no cumplimos con el estándar de excelencia que nuestros clientes esperan y que nosotros mismos esperamos. Para brindarles un alivio a los afectados, les otorgamos un crédito de $20 en su cuenta que podrán canjear fácilmente”.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó con los celulares luego de la falla de Verizon?

Más sobre Internet

OpenAI se sube a los hombros de 'Atlas', su nuevo navegador, para competir con Google Chrome
6 mins

OpenAI se sube a los hombros de 'Atlas', su nuevo navegador, para competir con Google Chrome

Tecnología
Las desconocidas formas en las que te espía tu auto (es peor que tu teléfono)
4 mins

Las desconocidas formas en las que te espía tu auto (es peor que tu teléfono)

Tecnología
La inteligencia artificial robará millones de empleos en 10 años; eso podría no ser tan devastador
11 mins

La inteligencia artificial robará millones de empleos en 10 años; eso podría no ser tan devastador

Tecnología
"Quiero estar viva": la inquietante charla de un reportero con la robot de Bing que desarrolló Microsoft
3 mins

"Quiero estar viva": la inquietante charla de un reportero con la robot de Bing que desarrolló Microsoft

Tecnología
¿Mejor deportista? Si buscas una mujer, puede que no aparezca entre los resultados en internet
2:28

¿Mejor deportista? Si buscas una mujer, puede que no aparezca entre los resultados en internet

Tecnología
Cómo la demanda de EEUU contra Google intenta "romper el monopolio" de la publicidad digital
6 mins

Cómo la demanda de EEUU contra Google intenta "romper el monopolio" de la publicidad digital

Tecnología
Elon Musk anuncia que renunciará a Twitter "tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto para aceptar el puesto"
5 mins

Elon Musk anuncia que renunciará a Twitter "tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto para aceptar el puesto"

Tecnología
Redes 5G y 6G: implicaciones sociales y ambientales de la hiperconectividad que se avecina
5 mins

Redes 5G y 6G: implicaciones sociales y ambientales de la hiperconectividad que se avecina

Tecnología
Facebook está enviando cheques de casi $400 a más de un millón de personas
2 mins

Facebook está enviando cheques de casi $400 a más de un millón de personas

Tecnología
Nadie podrá ver en Google tu número de teléfono, correo o dirección si lo pides: te explicamos cómo
3 mins

Nadie podrá ver en Google tu número de teléfono, correo o dirección si lo pides: te explicamos cómo

Tecnología

Después de la falla general de Verizon, varios clientes reportaron las afectaciones que tuvieron, las cuales abarcan:

  • Problemas para hacer llamadas.
  • No podían navegar en sitios web.
  • Dificultades para enviar mensajes.

Por ello, los celulares estaban en el modo SOS, una forma que se emplea cuando no hay conexión a internet y permite tener ayuda de emergencia.
¿Qué hacer si sigues con fallas y cómo puedes obtener la compensación de Verizon?

El servicio de telefonía móvil explicó qué hacer en caso de que los usuarios sigan teniendo problemas: deben reiniciar todos los dispositivos para poder volverse a conectar de forma correcta en la red.

“Si los clientes siguen teniendo problemas, les recomendamos reiniciar sus dispositivos para volver a conectarse a la red. Lamentamos su experiencia y seguiremos trabajando arduamente día y noche para brindar la red y el servicio excepcionales que esperan de Verizon”.

De igual manera, detalló que los usuarios pueden recibir la compensación de 20 dólares por medio de la aplicación myVerizon. Con este beneficio podrán contar con el servicio por varios días y la empresa te notificará con tiempo para que revises el estatus de tus créditos.

Mira también:

Relacionados:
InternetVerizon Conecta La BandaEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX