tecnologia ChatGPT falla hoy por segundo día consecutivo; ¿qué pasa con la aplicación de IA? Por segundo día consecutivo, ChatGPT registra fallas a nivel mundial y provoca miles de reportes de usuarios, mientras “ChatGPT Down” se vuelve tendencia. ¿Qué es lo que está pasando?

Por segundo día consecutivo, miles de usuarios a nivel mundial están reportando fallas en la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT.

De acuerdo con Down Detector, un portal de internet que monitorea el funcionamiento de algunas de las plataformas más usadas del mundo, ChatGPT comenzó a tener fallas alrededor de las 11:00 horas, similar a lo que sucedió el 3 de febrero.

En redes sociales, internautas compartieron que al buscar información en ChatGPT les sale la frase “Hmmm… parece que algo ha salido mal”. Debido a esto, no es posible realizar consultas ni pedir tareas a la inteligencia artificial.

En X, los usuarios hicieron tendencia la frase "ChatGPT Down" tras reportar las fallas de la aplicación por dos días seguidos.

“ChatGPT Down por segundo día consecutivo, ¿qué es lo que está pasando?”, escribió un internauta.

Hasta el momento, Open Ai, desarrolladora de ChatGPT no se ha pronunciado al respecto.

ChatGPT se ha convertido en uno de los principales buscadores

Una encuesta de consumidores en Estados Unidos de 2025 encontró que el 55% de los encuestados ahora usa ChatGPT de OpenAI o los chatbots de IA de Google, Gemini, para tareas que antes habrían preguntado a la búsqueda de Google, con cifras de uso aún más altas en Reino Unido.

Otro análisis de más de 1,000 millones de sesiones de búsqueda encontró que el tráfico desde plataformas de IA generativa está creciendo 165 veces más rápido que las búsquedas tradicionales, y aproximadamente 13 millones de adultos en EEUU ya han hecho de la IA generativa su herramienta principal para el descubrimiento en línea.

Si necesitas utilizar la inteligencia artificial, no olvides que también hay plataformas como Gemini, Copilot, Grok, Claude AI y Perplexity que ofrecen servicios similares a ChatGPT.

