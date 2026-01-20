tecnologia ¿Apple Music no funciona? Usuarios reportan interrupciones en el servicio Usuarios de Apple Music reportaron en redes sociales la caída del servicio de streaming, con fallas para reproducir canciones y acceder a la plataforma, hasta el momento la plataforma no se ha pronunciado al respecto.

Usuarios de Apple Music de diversas partes del mundo están reportando problemas para reproducir música y acceder al servicio este martes, 20 de ener0 2026, lo que indica una posible caída temporal de la plataforma de streaming de Apple.

De acuerdo con el sitio Downdetector, que monitorea interrupciones de servicios digitales mediante reportes de usuarios, más de 2 mil personas han avisado sobre las fallas de Apple Music, la mayoría de los reportes señalan que no les permite escuchar ni buscar canciones.

Usuarios en redes sociales han comentado en tiempo real sobre fallos al intentar escuchar música, aunque la magnitud exacta de la caída no ha sido confirmada por Apple.

"Qué está pasando con Apple Music, llevo más de 1 hora tratando de escuchar música y no se puede", escribió un usuario en X.



El pasado 16 de enero de 2026 la red social X (antes Twitter) también tuvo una caída por la mañana con más de 78 mil reportes de usuarios que afirmaban tener interrupciones en el servicio tanto en la aplicación como en web.

¿Qué revisar si un servicio digital falla?

Checa tu conexión a internet

Revisa si la aplicación necesita actualizarse

Reinicia tu equipo