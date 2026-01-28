Noticias Ganancias de Tesla caen a su nivel más bajo desde la pandemia; Meta y Microsoft obtienen mejores resultados Tesla reportó una fuerte caída de stock en el cuarto trimestre de 2025, afectada por menores entregas y mayores inversiones en inteligencia artificial, Meta y Microsoft obtienen mejores resultados de lo esperado.

Video Trump: Elon Musk "podría perder mucho más" que las subvenciones a los vehículos eléctricos

Tesla obtuvo un 61% menos de stock en el cuarto trimestre de 2025 con relación a igual período del año anterior, debido al descenso en las ventas de automóviles y al aumento de la inversión en IA, informó la empresa el miércoles.

El fabricante de vehículos eléctricos, "en transición de un negocio centrado en el hardware a una empresa de inteligencia artificial", dijo que el 16 de enero llegó a un acuerdo para invertir 2 mil millones de dólares en la empresa de inteligencia artificial xAI, de su fundador Elon Musk.

PUBLICIDAD

E l beneficio neto quedó en 840 millones de dólares en el último cuarto de 2025 por una caída de ventas a fin de año.

Los ingresos fueron de 24 mil 900 millones de dólares, lo que supone un descenso del 31% respecto al último trimestre de 2024.

Se esperaba una caída de las acciones después de que Tesla anunciara a principios de enero un descenso en las entregas de automóviles durante el cuarto trimestre y el conjunto del año.

Sin embargo, la empresa informó el miércoles que este descenso de los beneficios se debió también a un aumento de la inversión en inteligencia artificial.

Las ganancias anuales de Tesla cayeron a su nivel más bajo desde la pandemia de covid-19 debido a que los boicots afectaron sus ventas y perdió el título de mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo ante un rival chino.

Meta y Microsoft obtienen mejores resultados de lo previsto en 2025

Meta y Microsoft informaron el miércoles de resultados trimestrales mejores que los esperados por el mercado, ya que los ingresos crecieron junto con las inversiones en inteligencia artificial.

La empresa matriz de Facebook e Instagram obtuvo un beneficio neto de 22 mil 800 millones de dólares sobre unos ingresos de casi 60 mil millones de dólares en el trimestre que acaba de terminar.