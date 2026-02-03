ChatGPT ¿Se cayó ChatGPT hoy 3 de febrero 2026? Falla masiva en la plataforma molesta a los usuarios Miles de usuarios reportan errores en el acceso y respuestas de ChatGPT este 3 de febrero, ¿qué otra Inteligencia Artificial se puede utilizar?

Video Aumenta la consulta a Google y ChatGPT por síntomas médicos y alertan sobre la cibercondria

Miles de usuarios a nivel mundial están reportando problemas con ChatGPT, la famosa inteligencia artificial desarrollada por OpenAi que se ha popularizado en los últimos años.

En redes sociales, internautas compartieron que al buscar información en ChatGPT les sale la frase “Hmmm… parece que algo ha salido mal” desde hace dos horas y media.

PUBLICIDAD

Además, el sitio Downdetector.com confirmó que la caída fue mundial, pues cuentan con reportes de problemas en países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, Costa Rica, México y Nueva Zelanda.

ChatGPT se ha convertido en la nueva puerta de acceso a la información. En pocos meses desde su lanzamiento el 30 de noviembre de 2022, ChatGPT ya contaba con 100 millones de usuarios semanales. A finales de 2025, esa cifra había crecido a 800 millones. Esto lo convierte en una de las tecnologías de consumo más utilizadas en el planeta.

¿Qué fue lo que sucedió?

Aunque OpenAI no se ha pronunciado al respecto, estos errores son principalmente por las actualizaciones de software o problemas con los servidores, por lo que se espera que unas horas se reestablezca la página.

¿Qué otras plataformas de Inteligencia Artificial puedes utilizar?