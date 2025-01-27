DeepSeek: la compañía china de inteligencia artificial que puso a temblar a las tecnológicas de EEUU

Las acciones de las compañías tecnológicas más prominentes de Estados Unidos, incluidas Meta, Microsoft y Nvidia, iniciaron la jornada del lunes a la baja como consecuencia del nerviosismo causado en el mercado por el inesperado éxito de la compañía emergente china de inteligencia artificial DeepSeek.

DeepSeek, que comenzó a operar hace menos de dos años, presentó el 20 de enero un asistente de inteligencia artificial que, a un costo operativo que es una fracción del popular Chat GPT de OpenAI, o de los modelos de Google y Meta, ofrece una funcionalidad comparable.

DeepSeeek opera a una fracción del costo de su competencia

La compañía china dijo que había gastado $5.6 millones de dólares para entrenar a su asistente de inteligencia artificial, un cifra minúscula cuando se la compara con los miles de millones de dólares que las empresas tecnológicas estadounidenses, que hasta ahora habían sido consideradas como las líderes en IA, gastan en sus modelos.

La sacudida en la valoración de las acciones de las empresas tecnológicas ocurre a menos de una semana de un evento organizado por la Casa Blanca, en el que el CEO de OpenAI Sam Altman, el CEO de SoftBank Masayoshi Son, y el presidente de Oracle Larry Ellison, anunciaron junto al presidente Donald Trump una inversión de $500,000 millones en el sector a través de una nueva compañía conjunta llamada Stargate, a la que Trump se refirió como el "proyecto de infraestructura de IA más grande de la historia".

“Para aquellos que esperan algo que sacuda la fe en las valoraciones tecnológicas, DeepSeek podría ser el comienzo de una nueva fase en cómo los inversores piensan sobre la IA”, dijo el estratega jefe de la firma de inversiones Interactive BrokersSteve Sosnick, citado por The New York Times.

El surgimiento de DeepSeek se produjo después de que Estados Unidos restringiera la venta de microprocesadores especializados para IA. lo que hizo que los desarrolladores chinos comenzaron a compartir sus trabajos entre sí experimentando con nuevos enfoques, según un reporte de BBC.

La colaboración resultó en modelos de IA que requieren mucho menos poder de computación que los estadounidenses que son mucho más baratos de operar.

A solo una semana de su lanzamiento, DeepSeek alcanzó el tope de las apps en términos de productividad en la App Store de Apple.

¿Quién está detrás de DeepSeek?

DeepSeek fue fundada en mayo de 2023 por Liang Wenfeng, un banquero de inversión en el sector a la vez que un desarrollador tecnológico, lo que le permitió financiar su propio esfuerzo en IA a través de High-Flyer, un fondo de inversión fundado por él mismo.

DeepSeek dice que emplea ingenieros jóvenes graduados de las mejores universidades chinas, a través de prácticas de contratación que priorizan las habilidades técnicas sobre la experiencia laboral tradicional, logrando un equipo de personas altamente capacitadas.

Nueve meses después de su fundación, la compañía lanzó el modelo de código abierto DeepSeek Coder, seguido en mayo de 2024 por DeepSeek-V2, que sustenta al exitoso asistente personal y cuyo bajo costo de operación obligó a otras tecnológicas chinas reducir los precios de sus modelos de IA.

El financista de inversiones tecnológicas Marc Andreessen, uno de los asesores de Trump en el sector de IA, dijo en X que DeepSeek es “uno de los avances más asombrosos e impresionantes que jamás he visto”.

