La inteligencia artificial se apodera del nuevo iPhone 16 y Siri es la clave para atraer nuevos clientes

Video Riesgos con la privacidad de usuarios de Apple: piden actualización de emergencia por un software espía

Apple anunció este lunes el lanzamiento de un nuevo iPhone 16 dotado de inteligencia artificial (IA) que hará de todo, desde mejorar las funciones de Siri, hasta crear emojis personalizados sobre la marcha.

El gigante tecnológico de Silicon Valley se juega mucho con su nuevo modelo, el iPhone 16, y espera seducir a sus clientes con modelos dotados de IA, ya que en los últimos años muchos de ellos se han reusado a cambiar de modelo.

Desde 2007 Apple ha vendido miles de millones de iPhones, contribuyendo a crear unos tres billones de dólares en riqueza para sus accionistas, pero en la última década, las actualizaciones de un modelo a otro han sido en su mayoría menores, un factor que ha hecho que la gente se abstenga de comprar un nuevo iPhone y ha provocado un reciente desplome de las ventas del producto estrella de Apple.

Por ello en este nuevo lanzamiento la compañía apostó por las resaltar las funciones del ‘Apple Intelligence’, que son funciones informáticas para todos los aparatos tecnológicos de la empresa, anunciadas en junio junto con una sociedad con OpenAI, creador del ChatGPT.

¿Cómo funcionará ‘Apple Intelligence’ en el nuevo iPhone 16?

En un principio, estas capacidades incluyen edición de imagen a través de IA, traducción, funciones creativas para mensajería en línea con propuestas similares de OpenAI o Google.

Esta AI, según dijo la compañía en su conferencia de prensa para revelar el lanzamiento, tiene la capacidad de comprender lo que hay en la pantalla, puede generar imágenes, transcribir conversaciones y revolucionará con nuevas funciones el asistente de Apple, Siri.

La mayoría de las tareas de IA de Apple se realizarán en el propio iPhone en lugar de en centros de datos remotos,por lo que requiere un procesador especial que no tiene el iPhone 15s de gama alta que salió hace un año.

“Estamos encantados de presentar los primeros iPhones diseñados desde cero para la Inteligencia de Apple y sus revolucionarias capacidades”, declaró Tim Cook, consejero delegado de Apple, en un acto celebrado en la sede del fabricante del iPhone en Silicon Valley.

¿Cómo son los nuevos iPhone 16?

Algunos de los cambios para este nuevo modelo incluyen una pantalla que está protegida por un nuevo protector cerámico que según Apple es dos veces más resistente que el cristal protector de otros smartphones, y que también es un 50% más resistente que su anterior protector.

Apple dice en su sitio web que los nuevos dispositivos incluyen los bordes más delgados hasta ahora y que cuentan con la batería de mayor duración en cualquiera de sus otros teléfonos.



Lo que más destaca de este rediseño es la presencia un nuevo botón. Además del botón de encendido y los de control de volumen, los nuevos dispositivos cuentan con el botón de acción que ya tenían en los iPhone 15 Pro/Max del año pasado que sirve para asignar todo tipo de funciones a ese botón, como activar Siri, grabar una nota de voz o identificar canciones.

Y ahora tendrán un nuevo botón que permitirá “acceder fácilmente a las herramientas de la cámara para hacer fotos y videos impresionantes en tiempo récord”, dice Apple.

“El Control de la Cámara incluirá un obturador de dos pasos que te permitirá mantener el foco y la exposición de forma automática. Con solo presionar ligeramente podrás reencuadrar sin perder de foco a tu protagonista”, dice el sitio web de la compañía.

¿Cuánto costará el nuevo iPhone 16?

En los últimos cuatro años, el precio de lanzamiento de los nuevos iPhone ha sido de 799 dólares y este año no fue la excepción.

El iPhone 16, de 6.1 pulgadas tiene un precio de $799, mientras que el iPhone 16 Plus, de 6.7 pulgadas, cuesta $899 en cualquiera de sus cinco colores brillantes: negro, blanco, verde, rosa y azul.

La versión iPhone 16 Pro, de 6.1 pulgadas tiene un precio inicial de $999. El iPhone 16 Pro Max, con una pantalla de 6.9 pulgadas tiene un precio de lista de $1,199 en cualquiera de sus cuatro colores: blanco titanio, negro titanio, natural y desierto.

Los precios de cada uno de estos dispositivos varían de acuerdo a la capacidad de memoria que el cliente elija: 128, 256 o 512 gigabites.

¿Qué otros lanzamientos hizo Apple este mes?

La empresa anunció nuevos modelos de Apple Watch y AirPods en el evento de este lunes.

Se espera que Apple adapte los nuevos auriculares AirPods y los relojes inteligentes para aprovechar las capacidades de la IA y el asistente digital Siri.

Al añadir capacidades de IA, Apple busca “sacudirse esa expectativa” de que los lanzamientos de iPhone son “solo mejoras constantes en hardware y software”, dijo el analista de Techsponential Avi Greengart.

Por eso los inversores prevén una fuerte demanda del iPhone 16, lo que estimulará un aumento de las ventas que ha provocado que el precio de las acciones de Apple suba un 13% desde que Apple presentó su estrategia de IA en junio. Ese repunte ha aumentado el valor de mercado de la empresa en casi 400,000 millones de dólares.

