Cómo la empresa tecnológica Nvidia logró desbancar a Microsoft y Apple como la compañía más valiosa del mundo

La fiebre por los productos de inteligencia artificial (IA) generativa llevó al diseñador de semiconductores estadounidense Nvidia a convertirse en la firma más valiosa del mundo.

La cotización de las acciones de Nvidia, con sede en Santa Clara, California, llegó a los 3,338 billones de dólares, con lo que desbancó a las empresas tecnológicas Apple y Microsoft.

El valor de las acciones de Nvidia en la bolsa de Nueva York subían a un ritmo de 3.45%.

Antes del ascenso de Nvidia como la empresa más valiosa, de acuerdo con el mercado bursátil, Apple y Microsoft se habían intercambiado el título dependiendo del comportamiento de sus acciones en la bolsa.

La IA generativa, que requiere de potentes microchips para funcionar, produce textos, fotos y videos, entre otros, a partir de un solicitudes formuladas en lenguaje corriente.

ChatGPT impulsa a Nvidia

Desde que se lanzó el ChatGPT, el robot conversacional de OpenAI, en noviembre de 2022, el precio de Nvidia se multiplicó por ocho, gracias a la popularidad de sus poderosos microchips.

La empresa produce potentes tarjetas gráficas (GPU), semiconductores capaces de gestionar una cantidad considerable de cálculos, necesarios para la IA generativa.

La reciente división por 10 de sus acciones, el pasado 7 de junio, contribuyó a aumentar aún más el valor de la empresa al fomentar la demanda por un título más accesible.

Aunque muchos gigantes de la tecnología como AMD o Intel, así como Apple o Microsoft, invierten masivamente en IA, Nvidia lleva una buena ventaja en el mercado de semiconductores destinados a inteligencia artificial.

"Los microchips GPU de Nvidia son el nuevo oro o el nuevo petróleo del sector tecnológico", consideran los analistas de Wedbush Securities.

Para ellos, Nvidia, Apple y Microsoft están "en carrera hacia los 4 billones de dólares de valor en bolsa".

Desde hace un cuarto de siglo, General Electric, ExxonMobil, Microsoft y Apple se sucedieron en el 'podio' de esa competencia, antes de Nvidia.

Nvidia domina mercado de microchips

La firma, co-fundada y dirigida por el empresario estadounidense, Jensen Huang, controla alrededor del 80 por ciento del mercado de los microchips utilizados en centros de datos.

El alza en el valor de la empresa ha llevado a Huang a convertirse en la undécima persona más rica del mundo, según Forbes, con una fortuna estimada de más de 117,000 millones de dólares.

Nvidia fue fundada en 1991 y en su etapa inicial se enfocó en la producción de hardware y venta de chips para productos en 3D. También incursionó en el desarrollo de chips de minería de criptomonedas y otros productos.

La demanda de los microchips ha llevado a empresas como OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y otros a emprender una carrera para hacerse con los procesadores necesarios para construir modelos de IA más capaces.

Durante el trimestre más reciente, los ingresos en el negocio de centros de datos de Nvidia aumentaron 427 por ciento respecto al año anterior, a 22 mil 600 millones de dólares.

Esto representa alrededor del 86 por ciento de las ventas totales de la compañía.

La IA generativa podría ser el futuro del internet

Tras el lanzamiento en marzo de 2023 del GPT-4, el modelo más reciente de chatbots desarrollados por OpenAI, analistas y expertos coincidieron en que ese sistema de IA generativa podría representar el futuro del internet.

Microsoft ha invertido al menos 1,000 millones de dólares en OpenAI e integró la tecnología de chatbot de IA en su navegador Bing.

Los nuevos avances de IA tienen el potencial de transformar numerosas profesiones y el negocio de las búsquedas en Internet, dominado desde hace mucho tiempo por Google, que trata de ponerse al día con su propio chatbot de IA.

“Con GPT-4, estamos un paso más cerca de que la vida imite al arte”, dijo a la agencia AP Mirella Lapata, profesora de Procesamiento del Lenguaje Natural en la Universidad de Edimburgo.

