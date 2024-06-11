Así es 'Apple Intelligence', el sistema de inteligencia artificial que busca llevar ChatGPT a Siri

Video ¿La inteligencia artificial amenaza las elecciones presidenciales en EEUU? El debate en Línea de Fuego

Apple presentó este lunes 'Apple Intelligence', un nuevo sistema para integrar la inteligencia artificial (IA) en dispositivos como el iPhone y la Mac mediante, un anuncio muy esperado por los mercados.

El asistente virtual Siri tendrá una actualización radical con la que Apple busca recuperar su retraso con relación a los productos lanzados por sus competidores. Para ello, la empresa de la manzana se asoció a OpenAI.

"Estamos felices de colaborar con Apple para integrar ChatGPT en sus aparatos más adelante este año. Pienso que les gustará", escribió en redes sociales el director general de OpenAI, Sam Altman.

Pese a que la empresa lleva años usando IA, hasta ahora Apple prefería no usar este término, pero ante la velocidad mostrada por sus competidores Google y Microsoft para sumarse a esta tecnología, y vistos sus buenos resultados en bolsa, Apple se sumó a las tendencias.

¿En qué dispositivos estará disponible 'Apple Intelligence'?

'Apple Intelligence' figurará en la nueva versión del sistema operativo iOS 18, también presentada este lunes al inicio de la conferencia anual de desarrolladores tecnológicos WWDC en Silicon Valley.

"Pensamos que 'Apple Intelligence' será indispensable en los productos que ya tienen un papel esencial en nuestras vidas", sostuvo el director general de Apple, Tim Cook, en la presentación difundida en línea.

Cook recalcó que la IA de Apple será "indispensable para los productos" de su empresa, ya que los hará "más útiles y agradables".

'Apple Intelligence' también se extenderá por las tabletas y ordenadores de Apple.

¿Qué funciones mejorarán con “Apple Intelligence”?

Este nuevo sistema de Apple apunta a mejorar y simplificar el uso de los aparatos de la empresa y sus aplicaciones.

Entre otras cosas, permitirá generar resúmenes de correos o crear un emoji a partir de una descripción.

Para usar la nueva herramienta, el usuario deberá hacer sus pedidos a Siri de forma escrita u oral.

Más allá de tener acceso al popular chatbot, la IA de Apple potenciará a Siri para que pueda realizar acciones dentro y entre aplicaciones de iOS 18, como enviar un artículo a un grupo en mensaje o guardar una dirección a un contacto simplemente con 'verlo" en la pantalla.

Algunas de las cualidades de esta tecnología señaladas por Craig Federighi, vicepresidente de ingeniería de software, incluyen la capacidad de 'Apple Intelligence' de reconocer qué notificaciones son importantes para avisar al usuario cuando tenga el modo de 'no molestar'.

Así como usar esta IA para redactar o resumir textos, editar fotos o crear imágenes y animaciones basadas en la biblioteca de fotografías del usuario, algo que ofrecen ya varios modelos de IA.

Todos estos anuncios preparan el escenario para el esperado lanzamiento del iPhone 16 a finales de este año y abrirán la puerta a "un renacimiento del crecimiento" para la compañía, según el analista senior de Wedbush Securities, Daniel Ives.

¿Cuáles son las reacciones ante el lanzamiento de 'Apple Intelligence'?

El magnate Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, fustigó el acuerdo y señaló que la amenaza a la seguridad de los datos lo llevará a prohibir el uso del iPhone en sus compañías.

"Apple no tiene noción de lo que realmente pasará una vez entregue tus datos a OpenAI. Te están traicionando", expresó Musk en la red social X, de su propiedad.

Musk está construyendo su propio rival para OpenAI, xAI, y demandó a esa empresa que él mismo ayudó a fundar en 2015.

Silicon Valley está convencido de que la IA generativa cambiará profundamente la forma en que los usuarios interactúan con los teléfonos inteligentes y las computadoras, pero esa tecnología aún está en sus primeras etapas y sus beneficios no están del todo claros.

En última instancia serán los usuarios de Apple los que decidan si quieren que sus preguntas se compartan con ChatGPT.

