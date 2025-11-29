Efecto ChatGPT: en 3 años, la inteligencia artificial cambió la forma en que las personas buscan información

Video ¿Cómo funciona ChatGPT? Así es el sistema de inteligencia artificial que emociona a algunos y preocupa a otros

Hace tres años, si alguien necesitaba arreglar un grifo que goteaba o entender la inflación, normalmente hacía una de tres cosas: escribía la pregunta en Google, buscaba un video tutorial en YouTube o gritaba desesperadamente a Alexa pidiendo ayuda.

Hoy, millones de personas empiezan con un enfoque diferente: abren ChatGPT y simplemente preguntan.

PUBLICIDAD

Soy profesora y directora de impacto de Investigación y Estrategia de IA en las bibliotecas de la Universidad Estatal de Mississippi. Como académica que estudia la recuperación de información, veo que este cambio en la herramienta que las personas utilizan primero para encontrar información está en el corazón de cómo ChatGPT ha cambiado el uso cotidiano de la tecnología.

Cambio en la búsqueda

El mayor cambio no es que otras herramientas hayan desaparecido. Es que ChatGPT se ha convertido en la nueva puerta de acceso a la información. En pocos meses desde su lanzamiento el 30 de noviembre de 2022, ChatGPT ya contaba con 100 millones de usuarios semanales. A finales de 2025, esa cifra había crecido a 800 millones. Esto lo convierte en una de las tecnologías de consumo más utilizadas en el planeta.



Las encuestas muestran que este uso no es solo por curiosidad, sino que refleja un cambio real en el comportamiento. Un estudio del Centro de Investigaciones Pew hecho este año encontró que el 34% de los adultos estadounidenses han usado ChatGPT, aproximadamente el doble de la proporción encontrada en 2023.

Entre los adultos menores de 30 años, una clara mayoría (58%) lo ha probado. Una encuesta de AP-NORC informa que alrededor del 60% de los adultos estadounidenses que usan IA dicen utilizarla para buscar información, lo que convierte esta en la aplicación más común de la IA. El porcentaje aumenta al 74% entre los menores de 30 años.

Los motores de búsqueda tradicionales siguen siendo la columna vertebral del ecosistema de información en línea, pero la forma en que la gente busca ha cambiado de manera notable desde que ChatGPT apareció. Las personas están cambiando la herramienta que eligen usar primero.

PUBLICIDAD

Durante años, Google fue la opción predeterminada para todo, desde “cómo reiniciar mi router” hasta “explica el 'techo de la deuda'”. Estas consultas informativas básicas representaban una gran parte del tráfico de búsqueda. Pero ahora, estas preguntas rápidas, aclaratorias y cotidianas de “¿qué significa esto?” son las que ChatGPT responde más rápido y de manera más clara que una página de enlaces.

Y la gente lo ha notado. Una encuesta de consumidores en Estados Unidos de 2025 encontró que el 55% de los encuestados ahora usa ChatGPT de OpenAI o los chatbots de IA de Google, Gemini, para tareas que antes habrían preguntado a la búsqueda de Google, con cifras de uso aún más altas en Reino Unido. Otro análisis de más de 1,000 millones de sesiones de búsqueda encontró que el tráfico desde plataformas de IA generativa está creciendo 165 veces más rápido que las búsquedas tradicionales, y aproximadamente 13 millones de adultos en EEUU ya han hecho de la IA generativa su herramienta principal para el descubrimiento en línea.

Esto no significa que la gente haya dejado de 'googlear', pero sí significa que ChatGPT ha captado los tipos de preguntas para las que los usuarios quieren una explicación directa en lugar de una lista de enlaces. ¿Tienes curiosidad por una actualización de políticas? ¿Necesitas una definición? ¿Quieres una manera educada de responder a un correo incómodo? ChatGPT es más rápido, se siente más conversacional y parece más definitivo.

Al mismo tiempo, Google no se queda quieto. Sus resultados de búsqueda se ven diferentes a como lo hacían hace tres años porque Google comenzó a integrar su sistema de IA Gemini directamente en la parte superior de la página. Los resúmenes de 'descripción general de IA' que aparecen por encima de los enlaces de búsqueda tradicionales ahora responden al instante muchas preguntas simples, a veces con precisión y a veces no tanto.

PUBLICIDAD

Pero de cualquier manera, muchas personas nunca pasan de esa instantánea generada por IA. Este hecho, combinado con el impacto de ChatGPT, son las razones por las que el número de búsquedas de 'clic cero' ha aumentado. Un informe basado en datos de Similarweb encontró que el tráfico desde Google hacia sitios de noticias cayó de más de 2,300 millones de visitas a mediados de 2024 a menos de 1,700 millones en mayo de 2025, mientras que la proporción de búsquedas relacionadas con noticias que terminan en cero clics saltó del 56% al 69% en un año.

La búsqueda en Google se destaca por señalar una amplia variedad de fuentes y perspectivas, pero los resultados pueden parecer desordenados y más diseñados para generar clics que para brindar claridad. ChatGPT, en cambio, ofrece una respuesta más enfocada y conversacional que prioriza la explicación sobre la clasificación. La respuesta de ChatGPT puede carecer de la transparencia de las fuentes y de los múltiples puntos de vista que a menudo se encuentran en una búsqueda de Google.

En términos de precisión, ambas herramientas pueden equivocarse ocasionalmente. La fortaleza de Google radica en permitir a los usuarios verificar múltiples fuentes, mientras que la precisión de ChatGPT depende en gran medida de la calidad del prompt y de la capacidad del usuario para reconocer cuándo una respuesta debería ser verificada en otro lugar.

Altavoces inteligentes y YouTube

El impacto de ChatGPT se ha sentido más allá de los motores de búsqueda. Los asistentes de voz, como los altavoces Alexa y Google Home, siguen reportando una alta propiedad, pero ese número ha disminuido ligeramente. Un resumen de 2025 sobre estadísticas de búsqueda por voz estima que aproximadamente el 34% de las personas de 12 años en adelante poseen un altavoz inteligente, frente al 35% en 2023. Esto no representa un descenso dramático, pero la falta de crecimiento puede indicar un cambio de consultas más complejas hacia ChatGPT o herramientas similares. Cuando las personas quieren una explicación detallada, un plan paso a paso o ayuda para redactar algo, un asistente de voz que responde con una frase corta de repente se siente limitado.

PUBLICIDAD

En cambio, YouTube sigue siendo un gigante. En 2024, contaba con aproximadamente 2,740 millones de usuarios, con un número que ha ido aumentando de manera constante desde 2010. Entre los adolescentes de EEUU, alrededor del 90% dice que usa YouTube, lo que la convierte en la plataforma más utilizada en ese grupo de edad. Pero el tipo de videos que la gente busca está cambiando.

Hoy en día, la gente tiende a comenzar con ChatGPT y luego pasar a YouTube si necesitan la información adicional que ofrece un video tutorial. Para muchas tareas cotidianas, como “explica mis beneficios de salud” o “ayúdame a redactar un correo de queja”, las personas le piden a ChatGPT un resumen, un guion o una lista de verificación. Solo recurren a YouTube si necesitan ver un proceso físico.

Se puede observar un patrón similar en espacios más especializados. Los ingenieros de software, por ejemplo, han confiado durante mucho tiempo en sitios como Stack Overflow para obtener consejos y fragmentos de código. Pero el volumen de preguntas allí comenzó a disminuir drásticamente tras el lanzamiento de ChatGPT, y un análisis sugiere que el tráfico general cayó aproximadamente un 50% entre 2022 y 2024. Cuando un chatbot puede generar un fragmento de código y una explicación a demanda, menos personas se molestan en escribir una pregunta en un foro público.

¿Entonces dónde nos deja eso?

Tres años después, ChatGPT no ha reemplazado el resto del ecosistema tecnológico; lo ha reordenado. La búsqueda predeterminada ha cambiado. Los motores de búsqueda todavía son para análisis profundos y comparaciones complejas. YouTube sigue siendo para ver a personas reales haciendo cosas reales. Los altavoces inteligentes siguen siendo para comodidad sin usar las manos.

PUBLICIDAD

Pero cuando las personas necesitan averiguar algo, muchas ahora comienzan con una conversación de chat, no con un cuadro de búsqueda. Ese es el verdadero efecto de ChatGPT: no solo añadió otra aplicación a nuestros teléfonos, sino que silenciosamente cambió la manera en que buscamos información desde el principio.

* Deborah Lee, profesora y directora de Impacto de la Investigación y Estrategia de IA, Universidad Estatal de Mississippi. Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

Mira también: