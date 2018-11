Una selfie salvó a un joven de 21 años de ir a prisión por el resto de su vida

El joven estaba trabajando cuando los oficiales del Departamento de Policía del condado Temple, en Texas, llegaron para arrestarlo, contó su abogado Rick Flores a distintos medios. Él no entendía la razón y cuando les preguntó, le respondieron, a secas: "No actúes como si no supieras de que te estamos hablando".

"No tenía idea de quién me acusaba, no tenía idea de por qué estaba pasando", dijo Precopia a la afiliada de ABC News, KVUE. "Estaba constantemente temeroso de qué podía pasarme al siguiente día. Me iba a dormir pensando en no despertarme, solo escapando de la situación".