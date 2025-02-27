Autoridades catalogan de "sospechosa" la causa de muerte del actor Gene Hackman y su esposa

Video En un minuto: Hallan muertos al actor Gene Hackman y su esposa en su casa de Nuevo México

Autoridades calificaron de "sospechosa" la muerte del multigalardonado actor Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, cuyos cuerpos fueron hallados en su casa de Nuevo México este miércoles.

La noticia del fallecimiento del aclamado actor y su esposa ha generado conmoción en el mundo del cine y entre sus seguidores.

Según una orden que obtuvieron TMZ y otros medios, un detective escribió en su declaración jurada que cree que "la muerte de los dos individuos fallecidos es lo suficientemente sospechosa por naturaleza como para requerir una búsqueda e investigación exhaustivas".

Entre los hechos sospechosos, indicó que encontró la puerta principal de la residencia sin asegurar y abierta, y entre otras cosas, "no hay signos evidentes de una fuga de gas".

Aquí están otros detalles e informaciones que se conocen hasta ahora sobre el fallecimiento de Gene Hackman, su esposa Betsy Arakawa.

¿Qué ocurrió exactamente en la residencia de Gene Hackman?

El miércoles por la tarde, alrededor de la 1:45 pm, las autoridades del Condado de Santa Fe, en Nuevo México, respondieron a una solicitud de verificación sobre el bienestar de los Hackman: Gene, y su eposa Betsy Arakawa.

Al llegar, encontraron a Hackman, de 95 años, a su esposa Arakawa, de 63 años, y a su perro, fallecidos. La residencia está ubicada en Santa Fe, Nuevo México, donde la pareja había vivido durante años.

¿Dónde fueron encontrados los cuerpos dentro de la casa?

El actor Gene Hackman con su esposa Betsy Arakawa en junio de 1993. (Foto AP, Archivo) Imagen AP



El alguacil del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, informó que los cuerpos de Hackman y Arakawa fueron encontrados en habitaciones separadas.

Además, uno de sus perros fue hallado muerto en una perrera, mientras que otros dos perros se encontraban vivos en la propiedad.

¿Existen sospechas de algún delito o ingreso violento a la casa de Gene Hackman?

Inicialmente, las autoridades declararon que no sospechaban de ningún delito y que no habían encontrado señales de violencia en la escena.

Más tarde, la orden de registro de la propiedad mostró dudas de uno de los investigadores y la sospecha de que no había fuga de gas evidente.

¿Cuál podría ser la causa de la muerte, según las investigaciones preliminares?

Agentes de la ley hablan afuera de la casa del actor Gene Hackman el jueves 27 de febrero de 2025 en Santa Fe, Nuevo México. Hackman, su esposa Betsy Arakawa y su perro, fueron encontrados muertos en la casa un día antes. Imagen Roberto Rosales/AP



La causa de la muerte aún no se ha determinado.

La Oficina del Investigador Médico de Nuevo México comunicó a USA TODAY que los informes de autopsia, toxicología y análisis post mortem completos podrían tardar entre cuatro y seis semanas. Mendoza también mencionó que no había signos evidentes de trauma en los cuerpos y que no se encontró ninguna nota de suicidio, añadiendo que "la autopsia nos dirá más".

La hija de Hackman, Elizabeth Jean Hackman, dijo al medio de espectáculos TMZ que la familia sospecha que su padre, la esposa y uno de sus perros murieron por gases tóxicos dentro de su casa. Jean Hackman dijo, sin embargo, que no están seguros, pero creen que la causa podría estar relacionada a gases tóxicos.

Las autoridades, por el momento, no descartan nada como causa de sus muertes.

¿Quién era Gene Hackman y cuál es el legado artístico?

El actor Gene Hackman, ganador del premio a Mejor Actor de Reparto en los premios Oscar en marzo de 1993. (Foto AP, Archivo) Imagen AP



Gene Hackman fue un actor ganador del Oscar, una estatuilla por "The French Connection" en 1972 y otro por "Unforgiven" dos décadas después.

Se retiró de la actuación hace aproximadamente 20 años, después de una destacada carrera de cuatro décadas en la que interpretó a villanos, héroes y antihéroes.

Algunos de sus papeles más memorables incluyen su interpretación ganadora del Oscar como Jimmy "Popeye" Doyle en "The French Connection", así como roles en películas icónicas como "Mississippi Burning", "Bonnie and Clyde", "Superman" y " Unforgiven".

Hackman fue uno de los artistas más respetados y honrados de la industria. Interpretó una variedad de personajes, apareciendo en películas de acción, thrillers e incluso tuvo un papel cómico en 'El joven Frankenstein'. Aparte de sus apariciones en entregas de premios, rara vez se le vio en el circuito social de Hollywood y se retiró a mediados de sus 70 años.

¿Quién era Betsy Arakawa y cómo fue la vida de la pareja?

Gene Hackman y Betsy Arakawa - imagen de archivo. Imagen AP



Betsy Arakawa fue la esposa de Gene Hackman, una pianista clásica que conoció a Hackman en los años 80. Hackman y Arakawa residían en una casa de estilo suroeste ubicada en Old Sunset Trail, una comunidad cerrada con vistas a las Montañas Rocosas.

Se mudaron a Santa Fe a finales de la década de 1980. Su casa, construida en 2000, tenía una superficie de 2,300 pies cuadrados, según reportes.

En años recientes, se le veía con menos frecuencia en público. En una entrevista en 2008, Hackman confirmó que no volvería a actuar.