Cambiar Ciudad
Muertes

El actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa son hallados muertos en su residencia en Nuevo México, según la policía

No se sospecha que haya habido un crimen, sin embargo, las autoridades no dieron a conocer ningún detalle de las circunstancias de sus muertes y dijeron que hay una investigación en curso. Un perro también fue hallado muerto en el lugar.

Por:
Univision y Agencias
Video Matthew Perry recibió 27 inyecciones de ketamina antes de morir, según documental

El actor ganador del Oscar Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, fueron encontrados muertos en su casa de Nuevo México el miércoles, informaron las autoridades.

No se sospecha que haya habido un crimen, sin embargo, las autoridades no dieron a conocer ningún detalle de las circunstancias de sus muertes y dijeron que hay una investigación en curso.

PUBLICIDAD

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.


La portavoz de la Oficina del sheriff del Condado de Santa Fe, Denise Avila, dijo que los agentes respondieron a una solicitud para hacer una verificación de bienestar en la casa el miércoles alrededor de la 1:45 pm (hora local) y encontraron a Hackman y su esposa muertos, y también a un perro.

Hackman tenía 95 años y su esposa, la pianista clásica Betsy Arakawa, tenía 63 años. Estaban casados desde 1991.

Gene Hackman y Betsy Arakawa - imagen de archivo.
Gene Hackman y Betsy Arakawa - imagen de archivo.
Imagen AP

Más sobre Muertes

Al menos 10 muertos deja choque de autobús con un tren al norte de Ciudad de México
2 mins

Al menos 10 muertos deja choque de autobús con un tren al norte de Ciudad de México

Sucesos
La estudiante de 21 años acusada de ocultar un "bebé muerto" dentro de un armario en Kentucky, donde el aborto está prohibido
2 mins

La estudiante de 21 años acusada de ocultar un "bebé muerto" dentro de un armario en Kentucky, donde el aborto está prohibido

Sucesos
Boy scouts encuentran el cráneo de una mujer cremada hace 25 años: fue cortado post mortem
1:15

Boy scouts encuentran el cráneo de una mujer cremada hace 25 años: fue cortado post mortem

Sucesos
Muere Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre, a los 71 años
2 mins

Muere Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre, a los 71 años

Sucesos
Funeral de Diogo Jota: Jugadores de Liverpool y Portugal acompañan a familia del fallecido futbolista y su hermano
4 mins

Funeral de Diogo Jota: Jugadores de Liverpool y Portugal acompañan a familia del fallecido futbolista y su hermano

Sucesos
Cacería humana al hombre acusado de matar a sus 3 hijas de entre 5 y 9 años en Washington
5 mins

Cacería humana al hombre acusado de matar a sus 3 hijas de entre 5 y 9 años en Washington

Sucesos
La empresa del helicóptero que se desplomó en Nueva York matando a seis personas cesará operaciones "de inmediato": FAA
2 mins

La empresa del helicóptero que se desplomó en Nueva York matando a seis personas cesará operaciones "de inmediato": FAA

Sucesos
🔴 EN VIVO: "Desplome fatal" | Programa especial sobre la tragedia de la discoteca Jet Set en República Dominicana
2 mins

🔴 EN VIVO: "Desplome fatal" | Programa especial sobre la tragedia de la discoteca Jet Set en República Dominicana

Sucesos
Papá, mamá y sus tres niños murieron en el accidente de helicóptero en el río Hudson, en Nueva York: esta es su historia
6 mins

Papá, mamá y sus tres niños murieron en el accidente de helicóptero en el río Hudson, en Nueva York: esta es su historia

Sucesos
Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa murieron de causas naturales, revelan resultados de la autopsia
6 mins

Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa murieron de causas naturales, revelan resultados de la autopsia

Sucesos


Hackman fue uno de los artistas más respetados y honrados de la industria. Sus decenas de películas incluyeron papeles ganadores del Oscar en 'The French Connection' y 'Unforgiven'. Además, tuvo una actuación destacada en 'Bonnie and Clyde'.

Interpretó una variedad de personajes, apareciendo en películas de acción, thrillers e incluso tuvo un papel cómico en 'El joven Frankenstein'. Aparte de sus apariciones en entregas de premios, rara vez se le vio en el circuito social de Hollywood y se retiró a mediados de sus 70 años.

El director Francis Ford Coppola fue uno de los primeros en reaccionar el jueves a la noticia del fallecimiento de Hackman. "La pérdida de un gran artista, siempre motivo de duelo y celebración: Gene Hackman, un gran actor, inspirador y magnífico en su trabajo", escribió Coppola en una publicación en Instagram.

"Lamento su pérdida y celebro su existencia".

Gene Hackman, una estrella improbable

Nacido en Illinois durante la Gran Depresión, Hackman provenía de una familia desestructurada. Su padre se fue de casa cuando él tenía 13 años, diciendo adiós enigmáticamente con su mano un día, mientras se alejaba. Y su madre murió más tarde en un incendio.

PUBLICIDAD

Hackman se sirvió del impacto personal que tuvieron sus vivencias como combustible para dar forma a sus personajes.

Era una estrella improbable, que llegó a la actuación relativamente tarde en la vida después de incursionar en una serie de trabajos, y solo atrajo la atención a los 30 años.

Según cuenta la leyenda en Hollywood, después de su inscripción en el Pasadena Playhouse en California a fines de la década de 1950, él y un compañero de estudios, un tal Dustin Hoffman, fueron votados como los "menos propensos a tener éxito".

Después de graduarse, Hackman consiguió trabajo fuera de Broadway y comenzó a llamar la atención. Obtuvo su primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto en 'Bonnie y Clyde', un título icónico de 1967 en el que su papel como hermano de Clyde lo puso firmemente en el camino hacia el estrellato.

Hackman acumuló decenas de créditos cinematográficos a lo largo de su carrera, trabajando hasta bien entrados los 60 y 70 años, aunque se mantuvo alejado de los focos de atención, escribiendo y pintando en su lugar.

En el siglo XXI, protagonizó 'The Heist' y 'The Royal Tenenbaums' en 2001, esta última le valió su tercer Globo de Oro, antes de anunciar su retiro en 2008.

Con información de AP y AFP.

Relacionados:
MuertesNuevo México

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD