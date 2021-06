Hallan a un niño agredido por su tía en El Paso: la policía dice que tenía un pulmón colapsado y el hígado lacerado

Según el medio, la niña dijo los investigadores forenses que la tía los golpeaba con un cable de celular o con la vara para guindar las cortinas cuando ella consideraba que ellos no la escuchaban. Contó que en una oportunidad le pegó tan fuerte que ella se cayó y pegó contra una puerta, por lo que se rompió la oreja y la cabeza por un lado. La tía le exigió que dijera que se lo había hecho con una máquina de hacer ejercicios. En otra ocasión, narran, le lanzó una papelera que aterrizó en la parte trasera de su cabeza. La menor aseguró a los investigadores que la maldad de su tía hería sus sentimientos.

La defensa de la mujer intentó argumentar que Núñez es una persona con discapacidades, que tiene cuatro meses de embarazo y que había crecido en un hogar abusivo. Según su declaración jurada, el niño resultó herido mientras estaban en el carro, ella frenó y él se golpeó en la cabeza porque no estaba amarrado en un asiento de seguridad. Dijo que cuando se volteó vio a su sobrino jadeando, temblando y se marchó a su casa para intentar revivirlo al soplarle aire en la cara. Luego, llamó al 911.

Sobre las quemaduras, cuenta El Paso Times, Núñez explicó que como el niño se había ensuciado varias veces durante el día, ella le llenó la bañera con agua caliente para que se bañara, se fue del baño y escuchó al niño gritar porque se había quemado la mano. Dijo que no lo llevó al hospital porque no es la madre del menor y no tenía la tarjeta de su seguro médico. Luego, personal médico dijo que las quemaduras en la mano estaban solo en la parte de arriba de la mano del niño, lo cual es inconsistente con la declaración de la mujer.