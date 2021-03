Nike demanda a compañía que trabajó con el rapero Lil Nas X para lanzar los 'Satan Shoes', unos tenis con sangre humana en la suela

Si bien Nike emitió un comunicado el pasado fin de semana en el que aclaraba que no tenía nada que ver con el desarrollo y venta de estos tenis modificados, muchos usuarios seguían creyendo que los 'Satan Shoes' eran parte de su propio catálogo.

El rapero no tardó en reaccionar ante la noticia y tuiteó un pequeño clip de un personaje de la caricatura 'Bob Esponja' en el que asegura que “solo estaba bromeando”.

Además, el pasado domingo el rapero publicó un video en Youtube con el título “Lil Nas X se disculpa por Satan ShoE” en el que se puede ver hablando mientras sostiene el polémico producto. Sin embargo, antes de llegar a la parte donde pedirá perdón, de pronto aparece él dándole un baile erótico a una caracterización del diablo, tal como aparece en el video musical de su nuevo sencillo “Montero (Call Me By Your Name)”.