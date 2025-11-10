Tenía 32 años e iba a limpiar una casa. Tocó en la puerta equivocada y la mataron de un tiro en la cabeza

Video Lo que se sabe de la madre hispana que fue baleada tras confundir la casa en la que iba a trabajar

Las autoridades de Indianápolis continuaban investigando este lunes el asesinato de una mujer guatemalteca de 32 años, con cuatro hijos, que recibió un disparo en la cabeza mientras estaba en la entrada principal de una casa a la que había llegado por error con su esposo para limpiar.

La fallecida, identificada como María Florinda Ríos Pérez De Velásquez, fue hallada muerta alrededor de las 7:00 am del pasado miércoles por la policía local en una vivienda en la localidad de Whitestown, un suburbio de unos 10,000 habitantes en las afueras de Indianapolis.

Las autoridades policiales informaron que acudieron al domicilio luego de que a las 6:49 am de ese día recibieron una llamada al 911 alertando una sobre una "'posible' entrada residencial en curso". Cuando arribaron los oficiales al lugar, hallaron a Ríos con una herida de bala junto con un hombre adulto —su esposo, Mauricio Velásquez— en el porche del frente de la casa.

Los oficiales aseguraron el lugar e intentaron dar primeros auxilios a Ríos, pero determinaron que estaba muerta desde antes de que llegaran al sitio.

Según la policía de Whitestown "se determinó que las personas que intentaban entrar en la casa eran miembros de un equipo de limpieza que se habían equivocado de dirección".

Controversia legal en un "caso complejo"

La policía, que no ha identificado públicamente al autor de los disparos, entregó los resultados de su investigación al fiscal del condado de Boone, Kent Eastwood, el viernes por la tarde, pero el fiscal dijo que la decisión de presentar cargos no será fácil.

El departamento de policía explica que "se trata de un caso complejo, delicado y en constante evolución, por lo que sería inapropiado y potencialmente peligroso divulgar el nombre del propietario de la vivienda".

El caso pone en juego las leyes de la 'doctrina del castillo' de Indiana, dijo. Esas leyes permiten a una persona utilizar la fuerza razonable, incluida la fuerza letal, para detener lo que razonablemente cree que es una entrada ilegal en su vivienda. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, treinta y un estados tienen leyes similares en sus códigos.

En casos similares en otros lugares, los fiscales han logrado presentar cargos contra personas que abrieron fuego fuera de sus hogares, incluyendo la declaración de culpabilidad de un hombre de 86 años que disparó a Ralph Yarl después de que el adolescente afroamericano se presentara por error en su puerta.

En Nueva York, un hombre fue condenado por homicidio en segundo grado por matar a tiros a una mujer dentro de un coche que se equivocó y entró en su camino de entrada.

Eastwood dijo que tendrá que examinar minuciosamente las conclusiones de los investigadores para comprender lo que ocurrió en los momentos previos al tiroteo. Eso significa revisar "cada segundo" de las entrevistas grabadas a los testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad, si la policía se las proporciona, dijo.

"Hay que comprender todos los detalles para poder entender lo que ocurrió y lo que es razonable", dijo Eastwood. "Una de las cosas más difíciles hoy en día en este mundo es ponerse de acuerdo sobre lo que es razonable. Como fiscales, esas son cosas con las que tenemos que lidiar".

El viernes la policía de Whitestown emitió un comunicado aclarando que ninguno de sus oficiales, ni en servicio, ni retirados, o expolicías, tuvo nada que ver con el incidente. Esto, en respuesta a "información falsa y engañosa que circula en las redes sociales".

Será enterrada en Guatemala

El esposo de Ríos, Mauricio Velázquez, dijo a WRTV en Indianápolis que él y su esposa llevaban siete meses limpiando casas. Velázquez dijo que estaba con ella en la puerta principal de la casa el miércoles por la mañana, pero no se dio cuenta de que le habían disparado hasta que ella cayó en sus brazos, sangrando.

La policía dijo el viernes que la pareja era de Indianápolis, pero la familia planea enterrarla en Guatemala, según su obituario y la página de recaudación de fondos de su hermano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, por medio del Consulado General de Guatemala en Chicago, afirmó que está siguiendo el caso "que las autoridades investigan como un supuesto asesinato".

Ríos era originaria de Quetzaltenango, en la zona montañosa al oeste de Guatemala. Las autoridades guatemaltecas indican que los funcionarios consulares contactaron a autoridades locales y a la familia de la víctima, a quienes están brindando asistencia consular, legal y migratoria, así como en servicios de documentación.

Con información de AP

