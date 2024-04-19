Cambiar Ciudad
Feminicidios

Descubren restos humanos en las casas del presunto asesino de la menor María José en la Ciudad de México

El sospechoso, Miguel Cortés, se encuentra actualmente recluido en la penitenciaría Oriente de la Ciudad de México donde podría pasar varios meses mientras se desarrollan las investigaciones.

Por:
Univision
Video Hallan cráneos e identificaciones de mujeres en la casa del sospechoso de matar a la joven María José en México

Las autoridades de Ciudad de México encontraron restos humanos durante la ejecución de una orden de cateo en tres residencias rentadas por Miguel Cortés, el presunto violador y asesino de una menor de 17 años, en la alcaldía Iztacalco de la capital mexicana.

Los agentes adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dijeron haber encontrado varios huesos, incluyendo cinco cráneos humanos, los cuales creen que pueden provenir de al menos siete cuerpos distintos de acuerdo a lo informado por varios medios locales.

PUBLICIDAD

Los vecinos detuvieron al sospechoso hasta llegar la policía

Cortés, de 39 años de edad y farmacólogo de profesión, fue detenido el martes acusado de abusar sexualmente y asesinar a una menor de 17 años de edad, identificada únicamente como María José, en su propia vivienda y de apuñalar repetidamente a la madre de la menor cuando esta trataba de protegerla.

Más sobre Feminicidios

¿Asesinato? Qué se sabe del caso de Savanah Soto, la hispana embarazada que hallaron muerta en Texas
1:32

¿Asesinato? Qué se sabe del caso de Savanah Soto, la hispana embarazada que hallaron muerta en Texas

Sucesos
Lizbeth Medina: el misterio de la cheerleader hispana hallada muerta en la bañera de su apartamento
1:18

Lizbeth Medina: el misterio de la cheerleader hispana hallada muerta en la bañera de su apartamento

Sucesos
Condenan a dos cadenas perpetuas al exboxeador boricua Félix Verdejo por el asesinato de la joven embarazada Keishla Rodríguez
2 mins

Condenan a dos cadenas perpetuas al exboxeador boricua Félix Verdejo por el asesinato de la joven embarazada Keishla Rodríguez

Sucesos
Declaran culpable al boxeador boricua Félix Verdejo por cargos relacionados con el asesinato de una joven embarazada
2 mins

Declaran culpable al boxeador boricua Félix Verdejo por cargos relacionados con el asesinato de una joven embarazada

Sucesos
Al menos seis muertos, incluidos tres niños, en una casa incendiada: se cree que fue un asesinato-suicidio
2 mins

Al menos seis muertos, incluidos tres niños, en una casa incendiada: se cree que fue un asesinato-suicidio

Sucesos
Encontraron su cuerpo desmembrado: el brutal asesinato de una maestra de Georgia en México
1 mins

Encontraron su cuerpo desmembrado: el brutal asesinato de una maestra de Georgia en México

Sucesos
Detienen a una de las tres personas presuntamente implicadas en la desaparición y muerte de Bionce Amaya Cortez
2 mins

Detienen a una de las tres personas presuntamente implicadas en la desaparición y muerte de Bionce Amaya Cortez

Sucesos
Bionce Cortez cayó de un auto en exceso de velocidad, asegura el alcalde del municipio donde la encontraron
4 mins

Bionce Cortez cayó de un auto en exceso de velocidad, asegura el alcalde del municipio donde la encontraron

Sucesos
Bionce Amaya Cortez murió por un golpe en la cabeza y buscan a dos sospechosos: lo que se sabe del caso
4 mins

Bionce Amaya Cortez murió por un golpe en la cabeza y buscan a dos sospechosos: lo que se sabe del caso

Sucesos
Encuentran el cuerpo sin vida de Bionce Amaya Cortez, la joven residente en Texas que desapareció durante sus vacaciones en México
3 mins

Encuentran el cuerpo sin vida de Bionce Amaya Cortez, la joven residente en Texas que desapareció durante sus vacaciones en México

Sucesos

Los vecinos de la familia de la víctima lograron detener a Cortés hasta la llegada de los agentes de la policía de Ciudad de México y pudieron arrestarlo.

Según indica un comunicado de la fiscalía Cortés “pudo haber ingresado al domicilio para agredir sexualmente a la víctima y privarla de la vida. El hombre, posiblemente descubierto por una persona, también la habría atacado, ocasionándole diversas lesiones que requirieron de su hospitalización”.

Huesos, materiales quirúrgicos y sustancias químicas

A parte de los númerosos restos humanos, los agentes también encontraron materiales quirúrgicos y varios químicos en los lugares revisados.

El comunicado de la fiscalía también informa la incorporación de expertos en fotografía, criminalística y química al equipo que investiga el caso y dice que sus agentes están interrogando a testigos y buscando el material recabado por cámaras de vigilancia de la zona.

Las autoridades iniciaron también que realizarán pruebas genéticas sobre los restos humanos encontrados en las viviendas del presunto asesino para tratar de verificar la identidad de las personas de las que provienen.

PUBLICIDAD

Cortés se encuentra recluido en la penitenciaría Oriente de la Ciudad de México donde podría pasar varios meses mientras se desarrollan las investigaciones.

De acuerdo a la información compartida por la fiscalía en X, antes Twitter, el sospechoso “permanecerá en prisión preventiva durante el plazo de seis meses fijado por la autoridad judicial para el cierre de la investigación complementaria”.

“No permitiremos que estos hechos queden impunes”, agregó el organismo en la publicación.

Video Crítica situación en Ciudad de México por la falta de agua: más de 12 millones de personas están sin el servicio
Relacionados:
FeminicidiosAsesinatosCiudad de México (CDMX)MéxicoPOLICIAHomicidiosMenores de EdadAbuso sexualPrisión Preventiva

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX