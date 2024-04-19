Descubren restos humanos en las casas del presunto asesino de la menor María José en la Ciudad de México

Video Hallan cráneos e identificaciones de mujeres en la casa del sospechoso de matar a la joven María José en México

Las autoridades de Ciudad de México encontraron restos humanos durante la ejecución de una orden de cateo en tres residencias rentadas por Miguel Cortés, el presunto violador y asesino de una menor de 17 años, en la alcaldía Iztacalco de la capital mexicana.

Los agentes adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dijeron haber encontrado varios huesos, incluyendo cinco cráneos humanos, los cuales creen que pueden provenir de al menos siete cuerpos distintos de acuerdo a lo informado por varios medios locales.

Los vecinos detuvieron al sospechoso hasta llegar la policía

Cortés, de 39 años de edad y farmacólogo de profesión, fue detenido el martes acusado de abusar sexualmente y asesinar a una menor de 17 años de edad, identificada únicamente como María José, en su propia vivienda y de apuñalar repetidamente a la madre de la menor cuando esta trataba de protegerla.

Los vecinos de la familia de la víctima lograron detener a Cortés hasta la llegada de los agentes de la policía de Ciudad de México y pudieron arrestarlo.

Según indica un comunicado de la fiscalía Cortés “pudo haber ingresado al domicilio para agredir sexualmente a la víctima y privarla de la vida. El hombre, posiblemente descubierto por una persona, también la habría atacado, ocasionándole diversas lesiones que requirieron de su hospitalización”.

Huesos, materiales quirúrgicos y sustancias químicas

A parte de los númerosos restos humanos, los agentes también encontraron materiales quirúrgicos y varios químicos en los lugares revisados.

El comunicado de la fiscalía también informa la incorporación de expertos en fotografía, criminalística y química al equipo que investiga el caso y dice que sus agentes están interrogando a testigos y buscando el material recabado por cámaras de vigilancia de la zona.

Las autoridades iniciaron también que realizarán pruebas genéticas sobre los restos humanos encontrados en las viviendas del presunto asesino para tratar de verificar la identidad de las personas de las que provienen.

Cortés se encuentra recluido en la penitenciaría Oriente de la Ciudad de México donde podría pasar varios meses mientras se desarrollan las investigaciones.

De acuerdo a la información compartida por la fiscalía en X, antes Twitter, el sospechoso “permanecerá en prisión preventiva durante el plazo de seis meses fijado por la autoridad judicial para el cierre de la investigación complementaria”.

“No permitiremos que estos hechos queden impunes”, agregó el organismo en la publicación.