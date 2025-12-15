Homicidios El despiadado ataque de Trump contra el asesinado director Rob Reiner que provocó incluso el rechazo de republicanos El presidente vinculó, sin fundamento, el homicidio con la oposición pública que el director mantenía contra el republicano.



Video Hallan muertos al cineasta Rob Reiner y a su esposa en su casa en Los Ángeles

Donald Trump vinculó este lunes, sin fundamento, el asesinato de Rob Reiner a la oposición que el actor y director mantenía públicamente contra el presidente, lo que generó críticas incluso dentro de sus seguidores.

Trump escribió en redes sociales que Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron asesinados "supuestamente debido a la ira que causó en otros mediante su aflicción masiva, persistente e incurable con una enfermedad paralizante conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP".

Agregó que Reiner "era conocido por volver loca a la gente con su obsesión desenfrenada por el presidente Donald J. Trump, y su evidente paranoia alcanzó nuevas cotas a medida que el gobierno Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza".

La pareja fue encontrada muerta este domingo en su domicilio en Los Ángeles. Los investigadores creen que sufrieron heridas de arma blanca. Su hijo, Nick Reiner, fue detenido como principal sospechoso del crimen.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca horas después, Trump redobló sus críticas cuando se le preguntó si mantenía su postura. Utilizando la tercera persona, Trump dijo que Reiner "era una persona perturbada en lo que a Trump respecta".

"No era fan de Rob Reiner en absoluto, en ningún sentido", dijo. "Pensaba que era muy malo para nuestro país".

Trump tiene a sus espaldas un largo historial de comentarios incendiarios, pero sus declaraciones esta vez se alejaron drásticamente del papel que suelen desempeñar los presidentes al ofrecer un mensaje de pésame -o la oportunidad de guardar silencio- tras la muerte de una figura pública.

Críticas a Trump por su postura sobre Reiner, incluso desde el Partido Republicano

Sus mensajes generaron críticas incluso de algunos de sus seguidores y compañeros de partido.

“Independientemente de lo que pienses sobre Rob Reiner, este es un discurso inapropiado e irrespetuoso sobre un hombre que acaba de ser brutalmente asesinado”, escribió en X el representante republicano por Kentucky, Thomas Massie, quien se ha opuesto en varias ocasiones a la conformidad de su partido con todas las opiniones del presidente.

“Supongo que mis colegas republicanos electos, el vicepresidente y el personal de la Casa Blanca simplemente lo ignorarán por miedo. Desafío a cualquiera a defenderlo”, agregó.

La representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia a quien Trump calificó de “traidora” por discrepar con él, respondió al mensaje de Trump diciendo que “esta es una tragedia familiar, no se trata de política ni de enemigos políticos”.

Pero los representantes republicanos Mike Lawler, de Nueva York, y Stephanie Bice, de Oklahoma, quienes no son conocidos por oponerse en el pasado a la Casa Blanca, también criticaron el mensaje de Trump.

Reiner, director de películas tan queridas como “La princesa prometida” y “Cuando Harry conoció a Sally”, fue uno de los demócratas más activos en la industria cinematográfica, hacía frecuentes campañas a favor de causas liberales y organizaba eventos para recaudar fondos.

Fue un crítico ardiente de Trump, a quien llegó a calificar en una entrevista de 2017 con Variety como "mentalmente incapacitado" para ser presidente y "el ser humano más incompetente que jamás haya asumido la presidencia de Estados Unidos".

El “doble rasero” de Trump

Este mensaje poco empático ha sido el más reciente ejemplo de cómo Trump ve y trata a quienes percibe como enemigos. En el pasado, restó importancia a la violencia cuando afectaba a quienes forman parte de su oposición política.

Por ejemplo, cuando el esposo de Nancy Pelosi, Paul Pelosi, fue atacado por un hombre que buscaba a la expresidenta de la Cámara de Representantes en la casa familiar de San Francisco en 2022 y golpeado en la cabeza con un martillo, Trump acabó burlándose del ataque.

Sin embargo, sus comentarios tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk a principios de este año fueron muy diferentes. Trump dijo que el crimen fue "la trágica consecuencia de demonizar a quienes no están de acuerdo".

De hecho, su gobierno buscó después castigar a quienes criticaron a Kirk públicamente o celebraron su asesinato.

Jenna Ellis, quien fue una de las abogadas de Trump y colaboró en sus esfuerzos en 2020 para anular los resultados de las elecciones presidenciales, señaló el doble rasero de Trump al respecto y calificó su publicación como "NO (es) la respuesta apropiada".

“La derecha condenó unánimemente las respuestas políticas y de celebración tras la muerte de Charlie Kirk. Este es un ejemplo horrible de Trump (y sorprendente considerando los dos atentados contra su vida) y debería ser condenado por todos con un mínimo de decencia”, dijo Ellis en una publicación en X.

Cuando Trump habló en el funeral de Kirk, aprovechó sus comentarios para subrayar su opinión sobre sus adversarios.

"Odio a mi oponente", dijo entonces el presidente.

