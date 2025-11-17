Acusan de homicidio al hombre que le disparó a una empleada doméstica que se presentó en la puerta equivocada

Video Lo que se sabe de la madre hispana que fue baleada tras confundir la casa en la que iba a trabajar

El hombre de Indiana acusado de matar a una empleada doméstica fue imputado este lunes de homicidio involuntario en un caso que plantea interrogantes sobre los límites de las leyes de defensa propia.

Curt Anderson podría enfrentar de 10 a 30 años de prisión y una multa de $10,000 si es declarado culpable.

PUBLICIDAD

El 5 de noviembre, agentes encontraron a María Florinda Ríos Pérez De Velásquez, de 32 años, muerta en el porche de una casa en Whitestown, un suburbio de Indianápolis. Las autoridades indicaron que la inmigrante guatemalteca formaba parte de un equipo de limpieza que se había equivocado de casa. Su esposo declaró a los medios que estaba con ella en el porche cuando alguien disparó a través de la puerta principal.

No se percató de que le habían disparado hasta que ella cayó hacia atrás en sus brazos, sangrando. Indiana es uno de los 31 estados con una ley de defensa propia que permite a los propietarios usar fuerza letal para detener a alguien que creen que intenta entrar ilegalmente en su vivienda. Sin embargo, la policía afirmó que no hay pruebas de que la mujer entrara en la casa antes de recibir el disparo.

El caso recuerda a un episodio similar ocurrido en Missouri en 2023, cuando un hombre de 86 años disparó a Ralph Yarl después de que este, un adolescente negro de 16 años, llamara a su puerta por error.

Otros casos

Missouri cuenta con una ley similar de defensa propia, pero la fiscalía acusó al autor del disparo, Andrew Lester, de agresión en primer grado y acción criminal armada. Finalmente, se declaró culpable de agresión en segundo grado y no fue a juicio.

En Nueva York, estado que no cuenta con una ley de defensa propia, un hombre fue condenado en 2024 por homicidio en segundo grado por disparar fatalmente a una mujer que se encontraba dentro de un automóvil y que, por error, entró en la entrada de su casa rural en el norte del estado. Jody Madeira, profesora de derecho de la Universidad de Indiana, especializada en derechos de armas, declaró la semana pasada que el caso de Ríos era "horrible" y "excepcionalmente inusual".

PUBLICIDAD

Para que un hombre armado pudiera obtener inmunidad por legítima defensa, explicó, tendría que demostrar que se sentía en peligro inminente y que cualquier otra persona razonable sentiría lo mismo en esa situación.

En general, el público puede acceder legalmente a una propiedad privada —incluido un porche— con un propósito legítimo hasta que se les pida que se retiren, afirmó Madeira. Por ejemplo, un propietario no puede disparar legalmente a un repartidor de pizza o a un conductor de Amazon simplemente por entrar en su propiedad, añadió.

Según la policía de Whitestown "se determinó que las personas que intentaban entrar en la casa eran miembros de un equipo de limpieza que se habían equivocado de dirección".

Vea también: