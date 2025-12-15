ÚLTIMA HORA Homicidios Arrestan a Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele, tras ser hallados muertos en su casa en Los Ángeles La información se hizo pública horas después de que la policía de Los Ángeles anunció la muerte de Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, quienes fueron hallados en su residencia apuñalados.

Video Hallan muertos al cineasta Rob Reiner y a su esposa en su casa en Los Ángeles

Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner, fue arrestado y está bajo custodia con una fianza de $4 millones, según muestran los registros del Centro de Reclusos de Los Ángeles, en California.

La información se hizo pública horas después de que la policía de Los Ángeles anunció la muerte de Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, quienes fueron hallados en su residencia en lo que fue calificado como un posible doble homicidio.

PUBLICIDAD

Reiner, de 78 años, y su esposa, de 68, fueron hallados muertos en su mansión de Brentwood con heridas de arma blanca, según informaron medios estadounidenses el domingo. Funcionarios policiales dijeron que las víctimas habían sido apuñaladas hasta morir.

El Centro de Reclusos de Los Ángeles dice que Nick Reiner, de 32 años, ha sido acusado de un delito grave. Indica que fue arrestado a las 21:15, hora local, del domingo, y acusado a las 05:04 del lunes.

Nick Reiner, el segundo hijo de la pareja que tuvo tres en total, se le conoce por haber trabajado como guionista, especialmente para la película "Being Charlie", que su padre dirigió.

La película, sobre un adolescente adicto a las drogas, estaba basada de manera vaga en sus propias luchas con la adicción, dijo a la revista People en el momento de su estreno.

Detalles del crimen

Un portavoz de la familia confirmó sus muertes el domingo en un comunicado enviado a los medios: “Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles”.

“En este momento no hay más detalles disponibles, ya que se trata de una investigación en curso por un aparente homicidio”, indicó en ese momento el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en redes sociales.

El vicejefe del LAPD, Alan Hamilton, había dado pocos detalles iniciales a los periodistas. “No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar hablar con todos los familiares que podamos para esclarecer los hechos de esta investigación”, añadió.

PUBLICIDAD

Condolencias tras la muerte de Rob Reiner y su esposa

La muerte del director de 'The Princess Bride' y de su esposa despertó muestras de condolencias de figuras políticas de peso, como la exvicepresidenta Kamala Harris, el expresidente Barack Obama y el gobernador de California, Gavin Newsom.

“Rob será recordado por su extraordinaria filmografía y por su contribución excepcional a la humanidad”, escribió el gobernador Newsom en X.

Rob Reiner y Michele Reiner en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors en diciembre de 2023. Imagen Kevin Wolf/AP



La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también señaló que la investigación seguía en curso.

“Conocí a Rob y le tenía un enorme respeto”, dijo Bass. “Actor, director, productor y guionista aclamado, además de activista político comprometido, siempre puso sus talentos al servicio de los demás”, agregó.

Hijo del célebre actor cómico Carl Reiner y de la cantante Estelle Rebost, Reiner nació en el Bronx, Nueva York, en 1947. Saltó a la fama como actor interpretando al torpe y entrañable yerno Michael 'Meathead' Stivic en la innovadora comedia televisiva de los años 70 'All in the Family', antes de dar el salto a la dirección con el falso documental rockero 'This Is Spinal Tap' en 1984.

En 1989 dirigió la comedia romántica 'When Harry Met Sally', protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan. Ese año se casó con la fotógrafa Michele Singer.

También fue un firme defensor de causas liberales en Hollywood, apoyando iniciativas para garantizar el matrimonio igualitario y para crear el First 5 de California, que ofrece programas de desarrollo infantil financiados con impuestos a los productos del tabaco.

PUBLICIDAD

Con información de AFP y AP.

Mira también: