Liberan a Virgilio Aguilar, el joven guatemalteco al que culpaban de la muerte por infarto de un policía que lo detuvo

Video Descargas eléctricas y forcejeos: así fue la brutal detención de un joven guatemalteco incapaz de entender inglés

Virgilio Aguilar Méndez, un indígena maya guatemalteco de 19 años detenido en Florida desde mayo del año pasado, fue liberado este viernes, informó su abogado.

Aguilar, quien no entiende inglés ni español, había sido acusado de homicidio involuntario agravado luego de que en su detención falleciera uno de los agentes implicados. También estaba acusado de resistencia al arresto. Estuvo retenido en una cárcel de Florida.

PUBLICIDAD

El caso encendió las alarmas de organizaciones de derechos humanos porque los graves cargos que se formularon en su contra suponían una pena de hasta 30 años de cárcel.

Un juez del condado de St. Johns declaró al inmigrante guatemalteco “no competente para proceder a juicio”, debido “al limitado español e inglés que habla”. Luego, la Fiscalía retiró los cargos.

"Estuvo en prisión cerca de 10 meses. Hoy, finalmente, será liberado de la custodia federal. Fue necesario un largo viaje para llegar hasta aquí", dijo el abogado Phillip Arroyo.

Una detención, un forcejeo y la muerte de un oficial

El hecho ocurrió la noche del pasado 19 de mayo, cuando Aguilar estaba caminando por una calle de Jacksonville, Florida, mientras conversaba por teléfono con su padre. En ese momento el agente Michael Paul Kunovich, sargento del condado de St. Johns, lo consideró "sospechoso", según la grabación de su cámara corporal.

Kunovich comenzó a darle órdenes al joven, quien le dijo varias veces que no entendía inglés. El sargento le preguntó a gritos qué hacía, dónde vivía. Aguilar le dijo que trabajaba en el campo, se disculpó con el oficial y le señaló el hotel donde se estaba quedando.

El oficial intentó requisarle los bolsillos lo que condujo a un forcejeo de ocho minutos en los cuales el joven fue lanzado al suelo e inmovilizado por otros dos agentes que le aplicaron descargas de pistolas eléctricas varias veces.

En el video se oye repetidamente a Aguilar decir en español: "Lo siento, lo siento". También dice varias veces "familia" y, en respuesta a las órdenes, repite que no entiende ni habla inglés.

PUBLICIDAD

Luego Kunovich se desplomó en el lugar y fue llevado al hospital donde murió. Los médicos forenses dictaminaron que falleció por causas naturales.

A pesar de este dictamen médico, la Oficina del Sheriff del Condado de St. John y la Oficina del Fiscal del Estado del 7º Circuito Judicial de Florida acusaron a Aguilar de homicidio con agravantes de un agente de policía.

Reacciones a los cargos contra el joven guatemateco acusado de homicidio agravado

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés) criticó el proceso judicial emprendido en Florida contra Aguilar, al calificar la acusación como “prematura e injusta” considerando las circunstancias que rodearon el altercado.

“No debemos culpar por esa muerte a este joven que fue blanco de fuerza excesiva por parte de la policía y tácticas de grupo por parte de otros agentes que llegaron al lugar", advirtió en el comunicado Domingo García, presidente de LULAC.

García dijo que fue “repugnante” el procedimiento realizado por los tres policías contra Aguilar Méndez, cuando no había sospechas creíbles de que hubiera cometido algún delito.

El migrante también enfrenta una orden de detención por parte de las autoridades de inmigración por ser indocumentado. Eliseo Santana, director de LULAC Florida, culpa de ello a la nueva ley antiinmigrante SB-1718 de Florida que "ha empoderado a muchos a ver a todos los hispanos como criminales e indeseables”.

Qué pasa ahora con el caso de Virgilio Aguilar

El fallo del juez R. Lee Smith ordena que el guatemalteco se someta a tratamiento y observación en un centro adecuado “para determinar si tiene la capacidad de aprender lo suficiente para ir a juicio”.

PUBLICIDAD

En la audiencia celebrada el pasado 22 de diciembre, el juez escuchó las opiniones de la psicóloga forense Yenys Castillo y la neuropsicóloga Yolanda León, quienes explicaron lo difícil que es comunicarse con Aguilar, “en gran parte porque habla un idioma muy distinto al mam e incluso tiene problemas con el español”, reseñó The Florida Times-Union.

Según el fallo, Aguilar debe recibir atención de salud conductual (SMA Healthcare) en la cárcel del condado de Volusia y también tomar " medicamentos psiquiátricos recetados".

“Dentro de los 60 días o en cualquier momento en que el administrador o su designado de SMA determine que el acusado ha recuperado la competencia para proceder, deberá presentar un informe ante el tribunal de conformidad con los Estatutos de Florida y las Reglas de Procedimiento Penal de Florida aplicables”, afirma el fallo.