Muere un modelo en plena pasarela y los espectadores creyeron era parte del show

“Fue atendido rápidamente por el equipo de socorristas del evento y a continuación llevado al hospital, pero desafortunadamente no resistió”, informaron los organizadores del Sao Paulo Fashion Week en un tuit. “Lamentamos este fallecimiento y expresamos nuestras sinceras condolencias a la familia de Tales. Estamos prestando toda la asistencia necesaria en este triste momento”, concluye el escrito.

Se informó que el certificado de defunción reporta que el fallecimiento del modelo ocurrió a las 6:40 pm, aunque no se ha revelado la causa de muerte.

Después de que el modelo fue llevado al hospital, los directores del desfile se reunieron con los diseñadores, estilistas y modelos, y todos decidieron concluir la pasarela esa tarde, explicaron los organizadores este domingo en una publicación en su cuenta de Facebook, en la cual justificaron que en ese momento no había “indicación” de que el modelo “fuese a fallecer”.

El Sao Paulo Fashion Week señala que había comida detrás del escenario, que aún no recibe el informe oficial indicando que “hubo algo más allá del mal repentino” y reiteró que el evento no se detuvo “porque no esperábamos este desenlace”.