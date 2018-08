Juez desestima cargos contra tres de los arrestados en un campamento en Nuevo México, según reportes

El juez del condado de Taos, Emilio Chávez, dictaminó que los tres acusados ya no podían ser detenidos porque los fiscales no cumplieron con el límite de 10 días para una audiencia para establecer la causa probable de los cargos por negligencia.

En detalles entregados al diario The New York Times , Ramzi explicó que su esposo le había arrebatado el niño para practicarle específicamente un ritual de sanación alternativo islámico conocido como ‘ruqya’, una forma de meditación devota que dentro de ciertas comunidades se usa para reparar el daño causado por la brujería.

El juez añadió: "No sé si están sobrecargados de trabajo o no tienen suficiente gente en su oficina. No veo al fiscal de distrito aquí ni al ayudante principal del fiscal de distrito, pero me preocupa que el fiscal de distrito ponga a esta corte en ese tipo de situación".