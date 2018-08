¿Cómo empezó todo?

¿Por qué se llevó el padre al pequeño?

Las primeras pistas

El FBI encuentra un campamento sospechoso en Nuevo México

“Estamos muriendo de hambre” el mensaje que cambia la historia

“El asqueroso trailer” en donde encontraron 11 niños

En el campamento hallan los restos de un menor

¿Cuál era el objetivo de ese campamento?

“Esto me suena descabellado, pero no sé, no puedo hacer ningún juicio aún porque no sabemos nada”, fueron las palabras del abuelo. Lo que sí confirmó el abuelo y alto clérigofue que los 11 niños de entre 1 y 15 años eran o sus nietos biológicos o parte de su familia. También dijo no entender qué había alentado a su hijo a cometer semejante acto aunque apeló a un desorden mental. “Mi hijo podría ser quizás un poco radical, pero nunca imaginé que fuera lo suficientemente radical como para matar a alguien”, explicó.