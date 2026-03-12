Desapariciones

Confirman muerte de familia hispana desaparecida en Alabama: autoridades dan detalles del caso de la familia Choc

Las víctimas son una mujer de 40 años y sus hijos, de 17 y 2 años, respectivamente. Habían sido vistos por última vez el viernes 30 de enero en su residencia en Ben Hamilton Road.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Desaparición de familia hispana en Alabama: Hay nueva información sobre sangre hallada en casa de Aurelia Choc

Las autoridades del condado Mobile, en Alabama, confirmaron este jueves 12 de marzo de 2026 en una conferencia de prensa la muerte de la familia hispana desaparecida a finales de enero.

“Ayer por la tarde descubrimos los cuerpos de quienes creemos que eran la familia Choc. El hallazgo es consistente con las tallas de las víctimas”, dijo el sheriff Paul Burch, quien se refirió al caso como una investigación activa de la que podía ofrecer pocos detalles. "Las autopsias se están realizando en este mismo momento".

El sospechoso del caso fue identificado como Héctor Gamiliel Argueta Guerra, salvadoreño de 27 años, que fue detenido hace poco más de un mes y este jueves se anunció que, entre otros cargos va a ser acusado de asesinato, obstrucción a la justicia y maltrato de cadáveres, por lo que el estado de Alabama buscará que sea condenado a muerte.

El sheriff sí confirmó que los cadáveres fueron encontrados enterrados juntos en una propiedad en la que el sospechoso "estuvo durante un tiempo". Agregó que desconocían los motivos que puede haber detrás del crimen. "¿Qué motivo puede haber para matar a un niño de dos años?", dijo Burch.

Las víctimas son Aurelia Choc Cac, de 40 años; su hija Niurka Zuleta Choc, de 17; y el pequeño Anthony García Choc, de 2 años. La familia había sido vista por última vez el 30 de enero de 2026 en su vivienda ubicada en Ben Hamilton Road, en el condado de Mobile.

Este es el caso de la familia Choc

La desaparición había encendido las alarmas entre vecinos y autoridades después de que agentes que acudieron a la casa encontraran sangre en varias zonas de la vivienda, lo que sugería algún tipo de incidente violento. Sin embargo, los investigadores señalaron que no había señales de entrada forzada, mientras que los teléfonos móviles y el dinero de la familia permanecían dentro del hogar.

Los agentes también detectaron otros indicios inquietantes: el colchón del dormitorio principal y una canasta de ropa habían desaparecido, mientras que prendas en la habitación parecían haber sido volcadas o tiradas al suelo. El sheriff del condado, Paul Burch, describió en su momento la escena como “muy inusual”.

Según las autoridades, el sospechoso fue detenido en un control de tráfico, huyó hacia una zona boscosa y fue localizado horas después por una unidad canina escondido bajo una vivienda.

Los investigadores vincularon a Guerra con una furgoneta negra sospechosa que fue vista frente a la vivienda de la familia la madrugada del día en que desaparecieron. Tras revisar cámaras de seguridad durante varios días, las autoridades lograron conectar el vehículo con el sospechoso.

La investigación comenzó después de que un vecino llamara a la policía al comprobar que Aurelia no se había presentado a trabajar y que nadie respondía en la vivienda. El vecino dijo a las autoridades que había hablado con ella la noche anterior y que no había indicios de que planeara abandonar su hogar.

El caso derivó en un operativo conjunto entre la Oficina del Sheriff del condado de Mobile y autoridades federales, que analizaron pistas y grabaciones de cámaras cercanas.


