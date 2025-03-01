Gene Hackman y su esposa murieron hasta 9 días antes de que hallaran sus cuerpos, detalla la investigación

Video En un minuto: Hallan muertos al actor Gene Hackman y su esposa en su casa de Nuevo México

Luego de que las autoridades calificaran de "sospechosa" la muerte del galardonado actor Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, se conocieron los resultados preliminares de la autopsia, que descartaron que hayan fallecido por intoxicación con monóxido de carbono, según informó el alguacil a cargo de la investigación.

Los cuerpos de Hackman y su esposa fueron hallados en su casa de Nuevo México este miércoles, luego de un pedido a las autoridades de que fueran a la casa de la pareja a verificar que estuvieran bien.

Pero los estudios iniciales e informes de autopsia comienzan a revelar decenas de nuevos datos sobre la muerte del ganador del Oscar y de su esposa. Esto es lo qué se sabe hasta ahora:

Hackman y su esposa no murieron por monóxido de carbono, revela estudio

La hija de Hackman, Elizabeth Jean Hackman, dijo esta semana al medio de espectáculos TMZ que la primera sospecha fue que su padre, la esposa y uno de sus perros murieron por gases tóxicos dentro de su casa.

Sin embargo, en conferencia de prensa, el alguacil del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, explicó que el examen inicial del forense no encontró rastros de monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro producido por electrodomésticos de cocina y otros dispositivos que queman combustible, que cuando se acumula en una vivienda mal ventilada, puede ser letal.

El monóxido de carbono puede descartarse como causa de muerte, ya que este gas se disipa del ambiente pero no del cuerpo, explicó el renombrado forense, el doctor Michael Baden.

No se encontraron fugas de gas dentro ni alrededor de la casa.

Tampoco hay signos de violencia en la casa de los Hackman

Tampoco se encontraron signos de violencia, pelea o violación de ingreso al hogar que puedan llevar a las autoridades a concluir que hubo homicidios.

La autopsia inicial no halló signos de traumatismos externos en ninguno de los cuerpos.

El forense Víctor Weedn explicó que hay muchas razones por las que un cuerpo puede encontrarse en el suelo sin golpes ni moretones, incluyendo que la persona simplemente se haya recostado al sentirse mal.

Indicios en los cuerpos apuntan a que la muerte ocurrió varios días antes

Si bien los cadáveres fueron encontrados el miércoles, los signos de descomposición indican que las muertes ocurrieron al menos varios días antes.

Mendoza también señaló que el marcapasos del actor de 95 años dejó de funcionar el 17 de febrero, lo que sugiere que Hackman pudo haber muerto nueve días antes.

El doctor Philip Keen, exjefe forense del condado de Maricopa, Arizona, indicó que el momento en que un marcapasos deja de funcionar podría marcar el instante del fallecimiento de una persona, pero no siempre es concluyente.

"Si el corazón dependía de un marcapasos, ciertamente habría una interrupción en ese momento, y podría ser un indicio del momento de la muerte", dijo Keen. "Pero no es necesariamente así, porque algunas personas tienen un marcapasos solo para complementar el funcionamiento del corazón, no para reemplazarlo".

¿Dónde y cómo encontraron los cuerpos de Gene Hackman y Betsy Arakawa?

El cuerpo de Hackman fue encontrado en la entrada de la casa.

Sin embargo, el cadáver de su esposa Betsy Arakawa, de 65 años, fue encontrado en el baño, recostada de lado. Cerca de su cabeza había un calefactor portátil y junto a un frasco de medicamentos abierto, varias pastillas dispersas en el baño. Los investigadores creen que el calefactor pudo haber caído cuando ella se desplomó.

¿Qué están analizando ahora en los cuerpos de los Hackman?

Las autoridades buscarán concluir si las pastillas o alguna otra sustancia influyeron en las muertes, pero eso no se sabrá hasta que se completen los análisis toxicológicos en las próximas semanas.

Los expertos analizarán sangre y orina, si están disponibles, y también podrán recurrir a un fluido aceitoso que suele acumularse en los pulmones y la cavidad abdominal, así como muestras de músculo y cerebro, para determinar las causas del fallecimiento.

"Muertes sospechosas": ¿cómo seguirá la investigación policial?

Los detectives escribieron en una declaración jurada para una orden de registro que las muertes parecían lo "suficientemente sospechosas como para requerir una investigación y registro exhaustivos".



Por otra parte, los investigadores de las fuerzas de seguridad planean revisar los teléfonos y agendas de la pareja, así como contactar a familiares, vecinos y empleados de la comunidad cerrada donde vivían, para establecer cuándo fue la última vez que alguien los vio o habló con ellos.

La pareja llevaba una vida "muy privada", dijo Mendoza, lo que dificulta reconstruir una línea de tiempo. Las autoridades no creen que hubiera cámaras de seguridad en la vivienda.

Durante la inspección de la casa, los investigadores encontraron medicamentos para tratar la presión arterial alta y el dolor en el pecho, medicación para la tiroides, Tylenol y registros de pruebas médicas, según documentos judiciales presentados el viernes.

¿Cómo fue el llamado a las autoridades para revisar la casa de Gene Hackman?

Un trabajador de mantenimiento que llegó para realizar tareas rutinarias no pudo entrar a la vivienda y llamó a un guardia de seguridad, quien vio a dos personas en el suelo, explicó Mendoza.

El trabajador llamó al 911 y le dijo al operador que no sabía si las personas estaban respirando. El miércoles por la tarde, alrededor de la 1:45 pm, las autoridades del Condado de Santa Fe, en Nuevo México, respondieron a una solicitud de verificación sobre el bienestar de los Hackman.

Más tarde, él trabajador y otro empleado dijeron a las autoridades que rara vez veían a los propietarios y que su último contacto con ellos había sido unas dos semanas atrás.

El legado de Gene Hackman

Hackman fue uno de los actores más reconocidos de su generación, interpretando villanos, héroes y antihéroes en decenas de dramas, comedias y películas de acción desde la década de 1960 hasta su retiro a principios de los 2000.

Fue nominado al Óscar cinco veces y ganó el premio a Mejor Actor por The French Connection en 1972, así como el de Mejor Actor de Reparto por Unforgiven dos décadas después. También recibió elogios por su papel como entrenador en Hoosiers, un drama deportivo muy recordado por el público.

Conoció a Arakawa, pianista de formación clásica, en un gimnasio en California a mediados de los años 80. Se mudaron a Santa Fe a finales de esa década, a una casa que se encuentra en una colina con vistas a las estribaciones de las Montañas Rocosas.

Durante sus primeros años en Nuevo México, Hackman solía verse por la capital del estado y formó parte del consejo de administración del Museo Georgia O’Keeffe entre 1997 y 2004. En los últimos años, Hackman era visto en raras ocasiones en los círculos sociales de Hollywood, fuera de las ceremonias de premios.

Hackman tuvo tres hijos de un matrimonio anterior. Con Arakawa no tuvo hijos, pero eran conocidos por su amor por los pastores alemanes.

El alguacil del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, informó que los cuerpos de Hackman y Arakawa fueron encontrados en habitaciones separadas.

Además, uno de sus perros fue hallado muerto en una perrera, mientras que otros dos perros se encontraban vivos en la propiedad.

¿Existen sospechas de algún delito o ingreso violento a la casa de Gene Hackman?

Inicialmente, las autoridades declararon que no sospechaban de ningún delito y que no habían encontrado señales de violencia en la escena.

Más tarde, la orden de registro de la propiedad mostró dudas de uno de los investigadores y la sospecha de que no había fuga de gas evidente.

¿Cuál podría ser la causa de la muerte, según las investigaciones preliminares?

La causa de la muerte aún no se ha determinado.

La Oficina del Investigador Médico de Nuevo México comunicó a USA TODAY que los informes de autopsia, toxicología y análisis post mortem completos podrían tardar entre cuatro y seis semanas. Mendoza también mencionó que no había signos evidentes de trauma en los cuerpos y que no se encontró ninguna nota de suicidio, añadiendo que "la autopsia nos dirá más".

La hija de Hackman, Elizabeth Jean Hackman, dijo al medio de espectáculos TMZ que la familia sospecha que su padre, la esposa y uno de sus perros murieron por gases tóxicos dentro de su casa. Jean Hackman dijo, sin embargo, que no están seguros, pero creen que la causa podría estar relacionada a gases tóxicos.

Las autoridades, por el momento, no descartan nada como causa de sus muertes.

¿Quién era Gene Hackman y cuál es el legado artístico?

Gene Hackman fue un actor ganador del Oscar, una estatuilla por "The French Connection" en 1972 y otro por "Unforgiven" dos décadas después.

Se retiró de la actuación hace aproximadamente 20 años, después de una destacada carrera de cuatro décadas en la que interpretó a villanos, héroes y antihéroes.

Algunos de sus papeles más memorables incluyen su interpretación ganadora del Oscar como Jimmy "Popeye" Doyle en "The French Connection", así como roles en películas icónicas como "Mississippi Burning", "Bonnie and Clyde", "Superman" y " Unforgiven".

Hackman fue uno de los artistas más respetados y honrados de la industria. Interpretó una variedad de personajes, apareciendo en películas de acción, thrillers e incluso tuvo un papel cómico en 'El joven Frankenstein'. Aparte de sus apariciones en entregas de premios, rara vez se le vio en el circuito social de Hollywood y se retiró a mediados de sus 70 años.

¿Quién era Betsy Arakawa y cómo fue la vida de la pareja?

Betsy Arakawa fue la esposa de Gene Hackman, una pianista clásica que conoció a Hackman en los años 80. Hackman y Arakawa residían en una casa de estilo suroeste ubicada en Old Sunset Trail, una comunidad cerrada con vistas a las Montañas Rocosas.

Se mudaron a Santa Fe a finales de la década de 1980. Su casa, construida en 2000, tenía una superficie de 2,300 pies cuadrados, según reportes.

En años recientes, se le veía con menos frecuencia en público. En una entrevista en 2008, Hackman confirmó que no volvería a actuar.