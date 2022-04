El cuerpo de un bebé fue hallado en una bolsa de basura mutilado por animales: tras casi 30 años detuvieron a su madre

El juicio contra Gail Eastwood-Ritchey se atrasó debido a la pandemia y no fue hasta este mes que la mujer fue hallada culpable. Su defensa alegó que el bebé había nacido muerto pero Joseph Felo, el médico forense del condado de Cuyahoga, quien revisó la autopsia realizada por otro médico forense años antes, testificó que el bebé no había nacido muerto si no que había fallecido por “alguna acción”.